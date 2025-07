El top 5 d'accions de bancs a borsa

En l'entorn competitiu de l'Ibex 35, les entitats bancàries continuen atraient l'atenció dels inversors gràcies a la seva rendibilitat, solidesa i capacitat de generar valor a llarg termini. A continuació, analitzem les cinc millors accions bancàries del selectiu espanyol el 2025: Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell i Bankinter. Analitzem-les.

Banco Santander

Banco Santander s'ha consolidat com la segona entitat més valuosa de l'Ibex 35, amb una capitalització de mercat que supera els 88 bilions d'euros. Aquest lideratge reflecteix la seva sòlida presència internacional i la seva capacitat per generar ingressos sostenibles any rere any. El 2025, l'entitat manté una estratègia de creixement enfocada en mercats clau, fet que ha enfortit encara més el seu perfil financer.

En matèria de rendibilitat per dividend, Santander destaca per oferir una taxa atractiva que supera la mitjana de l'índex. Aquesta política de remuneració a l'accionista està avalada per resultats financers sòlids i una gestió eficient del capital. Per això, els analistes destaquen la capacitat del banc per generar valor a llarg termini, convertint-lo en una opció preferida per a qui vol invertir en el sector bancari.

BBVA

BBVA ha demostrat una resiliència notable durant el 2025, gràcies a la seva important presència en mercats estratègics com Mèxic i Turquia. El banc ha aconseguit mantenir una rendibilitat estimada entre el 18% i el 19%. Destaca també per la seva eficiència operativa i diversificació geogràfica, factors clau per mitigar riscos associats a la conjuntura internacional.

L'integració de Banco Sabadell, tot i estar subjecta a restriccions governamentals, representa una oportunitat per generar sinergies i reforçar la seva posició al mercat espanyol. BBVA avança en el seu pla d'integració, confiant a materialitzar gran part de les sinergies previstes, fet que podria potenciar la seva competitivitat i rendibilitat a mitjà termini.

CaixaBank

CaixaBank ha sobresortit el 2025 per la seva elevada rendibilitat per dividend, una de les més altes de l'Ibex 35, amb un rendiment superior al 7%. Aquest èxit es basa en una gestió eficient i en resultats financers sòlids, fet que reforça la posició de lideratge de l'entitat en el sector bancari espanyol.

La integració amb Bankia ha permès a CaixaBank ampliar la seva base de clients i optimitzar la seva estructura operativa. Les sinergies generades per aquesta fusió es tradueixen en més eficiència i millora de la rendibilitat. Així mateix, l'entitat continua apostant per un creixement sostenible i la creació de valor per als seus accionistes.

Banco Sabadell

Banco Sabadell ha registrat una de les majors revaloritzacions del sector en els primers mesos del 2025, amb un 43,9%. Aquest notable comportament reflecteix la confiança del mercat en l'estratègia i la gestió del banc. A més, la millora de la seva qualificació creditícia per part de Fitch i S&P Global Ratings ha enfortit encara més el seu perfil financer.

La política de dividends de Sabadell ha estat especialment destacada, assolint una rendibilitat superior a l'11% el 2024, la més alta de l'Ibex 35. Aquesta remuneració a l'accionista, avalada per resultats sòlids, reforça l'atractiu de l'entitat tot i els desafiaments derivats del seu procés d'integració amb BBVA.

Bankinter

Bankinter ha mantingut un rendiment destacat el 2024, amb una revalorització del 31,8% en la seva acció, molt per sobre de la mitjana de l'Ibex 35. Aquest creixement respon a una estratègia centrada en la innovació i en la diversificació de serveis financers, a més d'una expansió constant al mercat.

La política de dividends de Bankinter també és consistent, amb un increment del 12% en els pagaments ordinaris el 2024. Aquesta orientació cap a l'accionista i una gestió prudent reforcen la solidesa de l'entitat i el seu atractiu per a qui busca inversió a llarg termini.