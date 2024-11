Alguns 'tips' per organitzar una festa inoblidable de la Castanyada

La Castanyada és una festivitat tradicional catalana que se celebra el 31 d'octubre, coincidint amb la vigília de Tots Sants. Aquest dia, les famílies i amics es reuneixen per honrar els seus avantpassats i gaudir de castanyes rostides, panellets, moniatos i moscatell. Durant aquesta nit hi ha milers de plans per fer, però si et ve més de gust celebrar-ho a casa, acompanyat de familiars o amics, et proposem idees per organitzar una festa autèntica i acollidora, mantenint vives les tradicions i creant records inoblidables.

Per crear l'ambient adequat, decora la teva llar amb elements tardorencs. Utilitza fulles seques, pinyes, branques i castanyes per adornar la taula i les prestatgeries. Les espelmes aporten calidesa i una llum tènue que convida a la reflexió i al gaudi en família. Els tons terra, com el marró, el taronja i el groc, reflecteixen la paleta de colors de l'estació i ajuden a submergir-se a l'atmosfera de la Castanyada.

Preparació de menjars típics

Les castanyes són les protagonistes indiscutibles d'aquesta celebració. Per rostir-les a casa, fes un tall en forma de creu a cada castanya per evitar que explotin durant la cocció. Col·loca-les en una paella o castanyera amb forats i cuina-les a foc mitjà durant 25-30 minuts, remenant ocasionalment. Si no disposeu d'una castanyera, podeu utilitzar el forn preescalfat a 200 graus Celsius durant el mateix temps. Un cop rostides, embolica-les en un drap de cuina per mantenir-les calentes i facilitar-ne el pelat.

| Juan Moyano

Els panellets són dolços tradicionals elaborats amb ametlla, sucre i ou. Preparar-los a casa és una activitat divertida que pot involucrar tota la família. Per a la massa base, barreja 500 grams d'ametlla mòlta, 400 grams de sucre i 150 grams de patata o moniato cuit i aixafat. Afegeix ratlladura de llimona i deixa reposar la massa al frigorífic durant unes hores. Després, forma petites boles i decora-les amb pinyons, coco ratllat, cacau o ametlles laminades. Pinta els panellets amb rovell d'ou i enforna'ls a 180 graus Celsius durant 10-12 minuts, fins que estiguin daurats.

Els moniatos rostits són un altre element típic de la Castanyada. Renteu-los bé i punxeu-los amb una forquilla perquè es cuinin uniformement. Enforna'ls a 200 graus Celsius durant aproximadament una hora, fins que estiguin tendres. El sabor dolç i la textura suau els converteix en l'acompanyament perfecte per a les castanyes i els panellets. I, per descomptat, que no falti el brindis amb moscatell. El moscatell és el vi dolç tradicional que acompanya els dolços de la Castanyada. Serveix petites copes per brindar i compartir històries al voltant de la taula. Si preferiu una alternativa sense alcohol, podeu oferir most o suc de raïm.

Si bé la Castanyada és una festivitat catalana, la pots adaptar i incorporar elements d'altres cultures si ho desitges. Per exemple, aprofitant que aquesta mateixa nit se celebra Halloween, tens la possibilitat de donar-li un toc més tenebrós a tot o, d'altra banda, afegir la carbassa a les teves receptes.