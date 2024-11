Alerten d'un nou frau comès a través de Bizum: Això és el que NO has de fer

Amb l'auge de les transaccions mòbils, cada cop són més els estafadors que aprofiten eines com Bizum per enganyar usuaris desprevinguts. L'última alerta de la policia se centra en una tàctica anomenada "Bizum invers", que s'ha detectat en plataformes de compravenda de segona mà com Vinted i Wallapop. Aquest tipus de frau, que s'ha tornat més comú, utilitza la confiança de l'usuari per fer que, en lloc de rebre els diners acordats, acabi enviant-los sense adonar-se'n.

El Bizum invers consisteix que l'estafador, en acordar una transacció amb la víctima en plataformes de venda de productes de segona mà, suggereix fer el pagament a través de Bizum en lloc de fer-ho des de la pròpia aplicació. Tot i això, en lloc d'enviar un pagament, realitza una sol·licitud de diners a la víctima, disfressant-la de vegades amb títols com “pagament” o “compra” per despistar. Si la víctima no es fixa bé en la notificació i accepta, acaba transferint els seus propis diners a l'estafador, i creu que està rebent el pagament.

Per no caure en aquest parany, és fonamental estar atent als detalls de cada transacció i confirmar que és un pagament rebut i no una sol·licitud de diners. Bizum, encara que és una eina ràpida i segura, té una interfície que facilita tant enviar com sol·licitar diners. Per això, és fàcil confondre una sol·licitud amb un pagament real si no es revisa amb compte.

La policia recomana als usuaris d'aplicacions de compravenda que utilitzin els mètodes de pagament interns de cada plataforma, com ara el sistema de pagament segur de Wallapop o els mètodes verificats a Vinted, per reduir el risc de frau. Aquestes plataformes tenen mesures de seguretat que protegeixen tant el comprador com el venedor, i en cas de disputes, poden oferir una resolució. Si un comprador o un venedor insisteix a utilitzar Bizum en lloc d'aquests mètodes, podria ser un senyal d'alerta.

Què fer si sospiteu una estafa

Si reps una sol·licitud de diners en comptes d'un pagament, rebutgeu-la immediatament i comuniqueu-vos amb l'altra persona per aclarir la situació. Si sospites que has estat víctima d'un frau de Bizum invers, és important que contactes ràpidament el teu banc per veure si és possible cancel·lar la transacció. Així mateix, has de reportar l'incident a la policia, ja que les autoritats estan treballant per augmentar la consciència sobre aquestes estafes i perseguir els responsables.

Per utilitzar Bizum de forma segura, verifica sempre que els diners s'estiguin rebent i no enviant. Llegeix acuradament cada notificació i evita fer transaccions amb desconeguts fora de plataformes segures. A més, activa les notificacions al telèfon per tenir un control constant de cada operació que es realitza al teu compte.