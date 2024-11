Boticaria García: 'La causa del mal alè és...'

El mal alè, o halitosi, és un problema comú que afecta la vida social i l'autoestima dels que el pateixen. Tot i això, la nutricionista Boticaria García explica que no sempre és simplement una qüestió d'higiene bucal deficient. En la seva anàlisi, destaca com certes olors específiques a l'alè poden ser indicadors de problemes de salut més profunds. Entendre les causes del mal alè és el primer pas per combatre'l i adoptar mesures efectives que ajudin a mantenir un alè fresc.

Boticaria García esmenta que algunes olors característiques poden estar relacionades amb malalties específiques. Per exemple, un alè que fa olor de poma podrida o fermentada podria ser un signe de diabetis, ja que els nivells elevats de cetones al cos poden generar aquesta olor característica. També pot aparèixer una olor d'amoníac o d'orina, que podria ser un indici de problemes renals. Això passa quan els ronyons no funcionen correctament i les toxines s'acumulen al cos, afectant l'alè. Finalment, l'olor de sofre o d'ous podrits sol estar relacionat amb problemes dentals com càries o infeccions a les genives, que afavoreixen el creixement de bacteris a la boca.

Consells per evitar el mal alè

Per desfer-nos de la mala olor de la bola és imprescindible mantenir una excel·lent higiene bucal. És essencial raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia, utilitzar fil dental per eliminar restes de menjar entre les dents i utilitzar esbandida bucal antibacterià per reduir la quantitat de bacteris a la boca. Raspallar la llengua també és important, ja que molts bacteris causants de la mala olor s'acumulen a la superfície lingual.

També cal hidratar-se adequadament, ja que la sequedat bucal és una de les principals causes del mal alè. La saliva ajuda a netejar la boca i a mantenir un pH equilibrat, evitant la proliferació de bacteris que generen olors desagradables. Beure prou aigua al llarg del dia és crucial per mantenir una bona producció de saliva. Evitar l'alcohol i les begudes amb cafeïna també pot ser útil, ja que tendeixen a ressecar la boca.

Reduir el consum de certs aliments, com l'all, la ceba i les espècies fortes, ja que contenen compostos que s'absorbeixen al torrent sanguini i s'alliberen a través dels pulmons, afectant l'alè. Si tens una cita important o esdeveniment social, reduir-ne el consum pot ajudar-te a mantenir un alè més fresc.

Així mateix, hem de tenir cura de la salut digestiva. Problemes digestius com el reflux gastroesofàgic poden provocar halitosi, ja que els àcids de l'estómac poden arribar a la boca i generar mala olor. Si experimentes acidesa freqüent o malestar digestiu, consultar un professional pot ser de gran ajuda per identificar i tractar possibles causes. I, per descomptat, és important fer visites periòdiques al dentista: La prevenció és fonamental. Realitzar revisions regulars permet detectar i tractar càries, infeccions i malalties periodontals en les etapes inicials, abans que es converteixin en un problema greu. Un dentista també pot proporcionar consells personalitzats i tractaments específics per combatre l'halitosi.