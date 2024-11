El terrible estat en què s'han trobat aquest producte de Bonpreu

Una recent queixa a les xarxes socials ha posat Bonpreu sota el focus de la polèmica, després que un client denunciés el mal estat d'uns tomàquets al seu establiment de Sant Salvador, Tarragona. L'usuari, Emili Llaveria, va compartir diverses fotos al seu compte de Twitter en què s'observen tomàquets etiquetats com a "Rosa de la Reina" que mostren signes de floridura i deteriorament. Al seu missatge, Llaveria va acusar la cadena d'enganyar els clients, ja que l'etiqueta sembla col·locada estratègicament per ocultar les zones afectades.

La queixa va generar ràpidament una resposta de Bonpreu, que va lamentar la situació i es va comprometre a abonar l'import si el client proporcionava la targeta de client per missatge privat. La cadena va assegurar que la seva prioritat és oferir productes de qualitat, i no enganyar els clients. Tot i això, Emili Llaveria va respondre que, malgrat la disculpa, li resulta difícil creure que la ubicació de l'etiqueta sobre la part danyada del tomàquet fos casualitat.

Les imatges compartides per Emili Llaveria mostren clarament els signes de descomposició en els tomàquets, i les paraules reflecteixen una indignació que molts usuaris en xarxes van compartir, considerant que no només es tractava d'un producte en mal estat, sinó d'una possible pràctica per amagar-lo. Els comentaris d'altres usuaris van coincidir en la importància que els supermercats mantinguin estàndards de qualitat i de transparència per garantir la confiança dels consumidors.

Aquest tipus de queixes cada vegada són més comunes en xarxes socials, on els clients poden compartir les seves experiències de manera immediata i rebre un suport o reacció ràpida de les empreses.

La importància de la qualitat en els productes frescos

La venda de productes frescos com les fruites i verdures és un pilar fonamental en supermercats com Bonpreu. Aquests productes són especialment susceptibles a patir danys durant el transport o emmagatzematge, cosa que fa fonamental un control exhaustiu per evitar que arribin en males condicions al consumidor final. Les queixes d'aquest tipus poden afectar la imatge de la cadena, ja que els clients esperen que aquests productes arribin en perfecte estat, especialment quan es tracta d'aliments que podrien afectar la salut.

El cas d'Emili Llaveria no és aïllat; els supermercats enfronten constantment el repte de gestionar grans quantitats de productes frescos, i qualsevol error a la cadena de subministrament o a la rotació de productes pot tenir conseqüències negatives. Aquest incident reflecteix la necessitat que les cadenes implementin processos rigorosos de control de qualitat per prevenir situacions com la que es va produir a l'establiment de Tarragona.