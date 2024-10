Sóc advocat i t'explico què has de fer si reps una multa injusta

Rebre una multa que consideres injusta pot ser frustrant. És fonamental que coneguis els teus drets i sàpigues com actuar per impugnar-la a Espanya. En primer lloc, revisa detingudament la notificació de la multa. Verifica la data, hora i lloc de la suposada infracció, i comprova que les teves dades personals i les del vehicle siguin correctes. Assegureu-vos d'entendre els motius de la sanció i anoteu el termini per presentar al·legacions.

Si detectes errors formals, com ara dades incorrectes o manca d'informació essencial, això pot ser motiu per anul·lar la multa. Reuneix totes les proves que donen suport a la teva posició: fotografies, testimonis, documents o qualsevol evidència que demostri que la multa és injusta. En aquest sentit, els errors de manera poden ser molt importants. Fins i tot tenint raó l'administració, aquesta es veuria obligada a anul·lar la multa, perquè hauria comès un error inesmenable,

El següent que heu de fer és presentar un escrit d'al·legacions davant de l'organisme que va emetre la multa dins el termini establert, generalment 20 dies naturals des de la notificació. A l'escrit, exposa de manera clara i concisa les raons per les quals consideres que la multa és incorrecta i adjunta les proves recopilades.

| ACN

Les al·legacions és el primer pas. Si l'administració desestima les al·legacions, pots interposar un recurs de reposició o alçada, segons correspongui, dins del termini legal, normalment un mes des de la notificació de la desestimació. Aquests recursos són els que es coneixen com a recursos en via administrativa i serà l'Administració qui haurà de resoldre. Un cop esgotada aquesta via administrativa sense èxit, tens l'opció de recórrer davant dels tribunals contenciós administratius de la província on s'ha imposat la multa. És a partir d'aquest moment quan et caldrà ajuda d'un advocat expert.

Inconvenients de presentar al·legacions i els successius recursos

Tingues en compte que en alguns casos pagar la multa en període voluntari t'ofereix una reducció de l'import (per exemple, el 50% en multes de trànsit), però en fer-ho renúncies al dret a recórrer. Avalua si us convé més pagar amb descompte o continuar amb el recurs. Lògicament, si finalment el jutjat dóna la raó a l'Administració, hauràs de pagar la multa sense el descompte inicial.

És important no ignorar la multa. No intenteu evitar que el carter et deixi la carta. Al final, l'Administració sempre et pot notificar a través del Butlletí Oficial de l'Estat o d'altres taules edictals. A més, si no actues, l'administració pot procedir a embargar els teus comptes bancaris o béns, i el deute es pot incrementar amb recàrrecs i interessos.