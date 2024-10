El truc per pelar castanyes que triomfa a les xarxes socials

Amb l'arribada de la Castanyada a Catalunya i la festivitat de Tots Sants, les castanyes es tornen protagonistes a les llars i carrers. No obstant això, pelar-les pot ser un veritable desafiament. Per sort, una nutricionista ha compartit a xarxes socials un truc que promet facilitar molt aquesta tasca, i que ja ha esdevingut un fenomen viral entre els amants d'aquest fruit de temporada.

El truc consisteix a preparar les castanyes prèviament, perquè la closca i la pell interior es desprenguin amb facilitat. El primer pas és fer un tall en forma de creu sobre cada castanya, cosa que és essencial per evitar que explotin en sotmetre-les a calor i també per assegurar que les pells es desprenguin sense problemes. Després, les castanyes se submergeixen en aigua freda durant uns 20 minuts, permetent que absorbeixin una mica d'humitat, cosa que facilita encara més el pelat.

Un cop remullades, hi ha diverses formes de cuinar-les: en una fregidora d'aire a 200 °C durant 12 minuts, al forn a 200 °C per uns 20-25 minuts, o al microones (tres minuts a 750W). En treure-les, el truc està a pelar-les immediatament, mentre encara estan calentes, ajudant-se amb un drap per evitar cremades. El resultat: castanyes gairebé llestes per menjar o utilitzar en receptes.

La castanya: un fruit amb història i amb beneficis nutricionals

Les castanyes no només destaquen pel sabor, sinó també pels beneficis. Són riques en fibra, baixes en greixos i contenen una bona dosi de vitamines C i B6, a més de minerals com el potassi i el ferro. Això les converteix en un excel·lent snack tardorenc o en l'acompanyament perfecte per a receptes tradicionals com els panellets.

A Catalunya, la castanya té un paper protagonista a la Castanyada, una festa que marca l'inici de la tardor i que se celebra especialment la nit del 31 d'octubre. Tradicionalment, es torren castanyes al carrer o a la llar per gaudir-les en companyia, juntament amb altres dolços de temporada com els panellets i els moniatos.

La popularitat de la castanya a Catalunya es remunta a finals del segle XVIII, quan se celebrava la Castanyada com una tradició de Tots Sants. Originalment, aquesta festa incloïa un sopar de vigília on es menjaven castanyes rostides al costat de moniatos i altres aliments propis de l'època, acompanyats per panellets i vi dolç. Al llarg del temps, la Castanyada s'ha mantingut com una celebració tradicional, sobretot en l'àmbit familiar i festiu, guanyant cada cop més popularitat durant la tardor.