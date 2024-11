La resposta solidària de Bonpreu envers Mercadona que indigna els valencians

La DANA que va colpejar a la Comunitat Valenciana el 29 d'octubre passat ha provocat una commovedora onada de solidaritat a les zones més afectades. Les inundacions provocades per aquesta catàstrofe natural han destruït cases, negocis i carrers completament coberts de fang i enderrocs. Tot i això, pocs dies després, milers de voluntaris s'han mobilitzat per ajudar en les tasques de neteja, oferint el seu temps i esforç per restaurar les zones afectades. Alguns segueixen allà, treballant sense descans.

La Generalitat Valenciana i el Govern d'Espanya han anunciat una sèrie de mesures per donar suport als afectats per aquesta catàstrofe. S'han habilitat ajudes directes per a les famílies i les empreses damnificades, i s'ha aprovat un paquet de mesures econòmiques i socials per a la recuperació de les zones afectades. A més, el Consorci de Compensació d'Assegurances, organisme dependent del Ministeri d'Economia, s'encarregarà de cobrir una part dels danys materials provocats per la DANA.

Solidaritat per part d'empreses catalanes: Bonpreu n'és un exemple

La cadena de supermercats catalana Bonpreu ha llançat una campanya solidària per als clients. La iniciativa consisteix a arrodonir l'import final de les compres fetes amb targeta de crèdit. Aquesta campanya ha estat ben rebuda per l'opinió pública, ja que permet als consumidors contribuir de manera senzilla a la causa solidària.

| Bonpreu

Tot i això, no totes les cadenes de supermercats han rebut el mateix nivell de reconeixement. Mercadona, la cadena valenciana de supermercats i una de les més grans d'Espanya, ha estat objecte de crítiques a les xarxes socials i per part d'alguns sectors del poble valencià. Tot i ser una empresa originària de la regió, molts esperaven una major implicació en la crisi, cosa que ha derivat en una sèrie de missatges crítics cap a la companyia.

A xarxes socials, diversos usuaris han assenyalat que Mercadona no ha impulsat campanyes d'ajuda visibles ni ha mostrat la solidaritat que molts esperaven d'una empresa amb arrels a València. Aquests comentaris ressalten la percepció que Mercadona ha estat absent en un moment en què altres, com Bonpreu, han fet un pas endavant.

Comparacions entre supermercats

La manca de compromís de Mercadona es pot traduir en una pèrdua d'imatge i de confiança entre els clients habituals. La resposta solidària de Bonpreu, a més de la gran quantitat de voluntaris catalans, reflecteix l'esperit de solidaritat que sempre ha caracteritzat la societat catalana en moments difícils.