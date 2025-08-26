Logo xcatalunya.cat
Dona somrient amb jersei groc dreta davant de la Sagrada Família en un dia assolellat
Muntatge en què apareixen la ciutat de Barcelona i una persona contenta | Barcelona Turisme, XCatalunya
El temple de l'esmorzar de forquilla a Barcelona: 'En pocs anys...'

Barcelona, terra de gastronomia

per Pol Nadal

Barcelona no era precisament una ciutat coneguda pels seus esmorzars contundents. Durant anys, els cafès moderns i el brunch importat dels EUA es van imposar a la seva escena gastronòmica. Però als barris més tradicionals, persisteix un culte a l'autèntic: l'esmorzar de forquilla. Això reivindica el menjar català d'arrels, consistent i saborós, molt lluny de croissants i cafès instagramables. Restaurants com Bo de Bernat s'han convertit en un dels temples d'aquesta tradició en pocs anys.

Bo de Bernat: de racó local a clàssic imprescindible

Des de la seva obertura a l'Eixample, a prop del Mercat de Sant Antoni, Bo de Bernat s'ha consolidat com un dels llocs de referència. Ofereix esmorzars contundents, carns, guisats i entrants cuinats a la carta, amb una excel·lent relació qualitat-preu.

Els plats que l'han posicionat inclouen el “mig i mig” —és a dir, cap i pota— oferts a preus populars, com 6 €. A més, s'ha destacat a les xarxes socials la senzillesa i autenticitat del local. “Un restaurant de pencaires, bataller, que resisteix davant la invasió de locals per a guiris”.

Una tradició que va més enllà de menjar: identitat i resistència cultural

L'esmorzar de forquilla sorgeix de la vida rural i obrera. Era el “segon esmorzar” que es prenia per aguantar la jornada laboral al camp o a les fàbriques. Guisats, embotits o ous contundents, acompanyats de pa i, de vegades, vi o “vi amb sifó”. Inspirada pels escrits de Josep Pla, aquesta tradició representa una resistència cultural davant el brunch sofisticat. Com assenyala un crític: “Els cuiners s'avorreixen. El brunch és desmoralitzant per als cuiners seriosos”, mentre que l'esmorzar de forquilla manté l'autenticitat de la gastronomia catalana.

Imatge de la ciutat de Barcelona amb algunes de les zones més emblemàtiques
Barcelona | XCatalunya

El nodrit suport a aquesta tradició s'ha materialitzat en iniciatives com EsmorzApp.  Una aplicació que reuneix milers de punts recomanats on gaudir d'un esmorzar de forquilla a tot Catalunya. Va ser creada pel periodista Albert Molins com a resposta a la invasió del brunch i ha sumat milions de visites d'usuaris. En aquest sentit, en diverses ocasions hem parlat de cuina tradicional. Fa uns dies vam veure l'esmorzar perfecte de Nandu Jubany. 

