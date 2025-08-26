El temple de l'esmorzar de forquilla a Barcelona: 'En pocs anys...'

Barcelona no era precisament una ciutat coneguda pels seus esmorzars contundents. Durant anys, els cafès moderns i el brunch importat dels EUA es van imposar a la seva escena gastronòmica. Però als barris més tradicionals, persisteix un culte a l'autèntic: l'esmorzar de forquilla. Això reivindica el menjar català d'arrels, consistent i saborós, molt lluny de croissants i cafès instagramables. Restaurants com Bo de Bernat s'han convertit en un dels temples d'aquesta tradició en pocs anys.
Bo de Bernat: de racó local a clàssic imprescindible
Des de la seva obertura a l'Eixample, a prop del Mercat de Sant Antoni, Bo de Bernat s'ha consolidat com un dels llocs de referència. Ofereix esmorzars contundents, carns, guisats i entrants cuinats a la carta, amb una excel·lent relació qualitat-preu.
Els plats que l'han posicionat inclouen el “mig i mig” —és a dir, cap i pota— oferts a preus populars, com 6 €. A més, s'ha destacat a les xarxes socials la senzillesa i autenticitat del local. “Un restaurant de pencaires, bataller, que resisteix davant la invasió de locals per a guiris”.
Una tradició que va més enllà de menjar: identitat i resistència cultural
L'esmorzar de forquilla sorgeix de la vida rural i obrera. Era el “segon esmorzar” que es prenia per aguantar la jornada laboral al camp o a les fàbriques. Guisats, embotits o ous contundents, acompanyats de pa i, de vegades, vi o “vi amb sifó”. Inspirada pels escrits de Josep Pla, aquesta tradició representa una resistència cultural davant el brunch sofisticat. Com assenyala un crític: “Els cuiners s'avorreixen. El brunch és desmoralitzant per als cuiners seriosos”, mentre que l'esmorzar de forquilla manté l'autenticitat de la gastronomia catalana.
El nodrit suport a aquesta tradició s'ha materialitzat en iniciatives com EsmorzApp. Una aplicació que reuneix milers de punts recomanats on gaudir d'un esmorzar de forquilla a tot Catalunya. Va ser creada pel periodista Albert Molins com a resposta a la invasió del brunch i ha sumat milions de visites d'usuaris. En aquest sentit, en diverses ocasions hem parlat de cuina tradicional. Fa uns dies vam veure l'esmorzar perfecte de Nandu Jubany.