El templo del desayuno de tenedor en Barcelona: 'En pocos años...'

Barcelona no era precisamente una ciudad conocida por sus desayunos contundentes. Durante años, los cafés modernos y el brunch importado desde EE. UU. se impusieron en su escena gastronómica. Pero en los barrios más tradicionales, persiste un culto a lo auténtico: el desayuno de tenedor. Esto reivindica la comida catalana de raíces, consistente y sabrosa, muy lejos de croissants y cafés instagramables. Restaurantes como Bo de Bernat se han convertido en uno de los templos de esta tradición en pocos años.

Bo de Bernat: de rincón local a clásico imprescindible

Desde su apertura en el Eixample, cerca del Mercat de Sant Antoni, Bo de Bernat se ha consolidado como uno de los lugares de referencia para quienes buscan auténtico sabor catalán. Ofrece desayunos contundentes, carnes, guisos y entrantes cocinados a la carta, con una excelente relación calidad‑precio.

Los platos que lo han posicionado incluyen el “medio y medio” —es decir, cap i pota y callos— ofrecidos a precios populares, como 6 €. Además, se destacó en redes sociales la sencillez y autenticidad del local. “Un restaurante de currantes, batallero, que resiste frente a la invasión de locales para guiris”.

Una tradición que va más allá de comer: identidad y resistencia cultural

El desayuno de tenedor surge de la vida rural y obrera. Era el “segundo desayuno” que se tomaba para aguantar la jornada laboral en el campo o en las fábricas. Guisos, embutidos o huevos contundentes, acompañados de pan y, a veces, vino o “vi amb sifó”. Inspirado por los escritos de Josep Pla, esta tradición representa una resistencia cultural frente al brunch sofisticado. Como señala un crítico: “Los cocineros lo aburren. El brunch es desmoralizando para los cocineros serios”, mientras que el desayuno con tenedor mantiene la autenticidad de la gastronomía catalana.

| XCatalunya

El nutrido apoyo a esta tradición se ha materializado en iniciativas como EsmorzApp, una aplicación que reúne miles de puntos recomendados donde disfrutar de un desayuno de tenedor en toda Catalunya. Fue creada por el periodista Albert Molins como respuesta a la invasión del brunch y ha sumado millones de visitas de usuarios. En este sentido, en varias ocasiones hemos hablado de cocina tradicional. Hace unos días vimos el desayuno perfecto de Nandu Jubany.