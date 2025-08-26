Carlos Ríos (nutricionista) adora aquest menjar de Mercadona: 'Mai no el comprava'

Mercadona s'ha consolidat com un dels supermercats preferits a Espanya per la seva capacitat d'acostar aliments pràctics i accessibles als consumidors. Entre els seus lineals és possible trobar cada cop més opcions que responen a les noves tendències de consum saludable.
L'aposta de Mercadona no només és oferir varietat, també és apropar productes que sorprenen fins i tot els més experts en nutrició. El resultat és una proposta que inspira a cuinar de manera senzilla, equilibrada i plena de sabor.
El descobriment de Carlos Ríos
El nutricionista Carlos Ríos, impulsor del moviment Realfooding, va reconèixer recentment que havia comès un error. “Mai comprava el tofu de Mercadona… I és que me l'estava prenent malament”, va confessar als seus seguidors.
El problema, segons va explicar, era consumir-lo sense preparació i sense afegir-hi espècies. La diferència va arribar quan va decidir donar-li un tractament culinari més acurat, incorporant-hi condiments i un toc especial.
Aquest canvi va convertir un aliment que passava desapercebut en un dels seus preferits. La seva experiència reflecteix com un producte bàsic de supermercat pot transformar-se en una opció deliciosa i nutritiva.
La recepta que ho va canviar tot
Ríos va compartir una recepta senzilla que va conquerir molts dels seus seguidors. Recomana tallar el tofu a daus petits, escórrer-lo bé i saltar-lo amb oli d'oliva verge extra. El secret és a les espècies: all en pols, ceba en pols, orenga, pebre vermell dolç i una culleradeta de mel crua sense filtrar.
Amb això, el tofu adquireix un sabor intens i una textura cruixent. Combinat amb quinoa, es converteix en un sopar equilibrat llest en menys de deu minuts. Una alternativa ràpida, completa i amb gran valor nutricional que s'adapta a qualsevol estil de vida.
Un producte en alça a Mercadona
El tofu forma part de la creixent secció d'aliments vegetals que Mercadona ofereix a preus accessibles. La seva popularitat ha anat en augment entre consumidors que cerquen alternatives sostenibles i saludables. El testimoni de Carlos Ríos aporta confiança i reforça la percepció positiva d'aquest producte.
Per a molts clients, escoltar un referent en nutrició és una motivació per provar noves receptes. Mercadona demostra un cop més la seva capacitat d'innovar dins del consum espanyol. En apropar propostes de qualitat a preus ajustats, converteix l'alimentació saludable en quelcom quotidià i accessible.
Sense cap dubte, l'experiència de Carlos Ríos amb el tofu de Mercadona és un exemple de com un producte senzill pot transformar-se en un plat especial amb la preparació adequada. Gràcies a la seva versatilitat, sabor i cost assequible, aquest aliment guanya protagonisme a les cuines dels consumidors espanyols.