Torna una de les promocions més esperades pels clients de Bonpreu i Esclat

El comportament del consumidor ha experimentat una transformació notable en els darrers anys. La cuina ha deixat de ser un simple espai funcional per convertir-se en l’epicentre de la vida social i familiar. Ara és un lloc de creativitat i benestar.
Aquest canvi ha impulsat una demanda més gran d’utensilis de qualitat, duradors i eficients. En aquest context, els programes de fidelització dels supermercats s’han convertit en una eina estratègica per connectar amb aquestes noves aspiracions.
Conscients d’aquesta tendència, cadenes com Bonpreu i Esclat aposten per campanyes que ofereixen un valor afegit més enllà del descompte immediat. Lluny de les rebaixes convencionals, aquestes promocions permeten als clients accedir a productes de gamma alta a través de les seves compres habituals, reforçant així la lleialtat i premiant la seva confiança.
La mecànica és senzilla però efectiva: cada compra suma per aconseguir un objectiu més gran. I ara, per satisfacció dels seus clients més fidels, la cadena catalana recupera una de les seves campanyes més exitoses, posant a l’abast de tothom una bateria de cuina d’una marca de prestigi internacional.
Qualitat alemanya a la teva cuina: La col·lecció Fissler al detall
La nova promoció, vàlida des del 25 d’agost fins al 9 de novembre de 2025, porta de nou la prestigiosa firma alemanya Fissler. La col·lecció seleccionada per a aquesta campanya destaca no només pel seu disseny elegant i funcional, sinó també pel seu compromís amb la salut i la sostenibilitat. Totes les peces estan fabricades amb acer reciclat i es presenten lliures de PFAS, els compostos químics sovint presents en antiadherents de menor qualitat.
Les característiques tècniques d’aquesta bateria la situen en un nivell professional. La seva base, triplement gruixuda, assegura una distribució de la calor ràpida i completament uniforme, un factor clau per aconseguir coccions perfectes i evitar que els aliments s’enganxin.
A més, les seves nanses i mànecs de disseny ergonòmic es mantenen freds durant la cocció, oferint una subjecció còmoda i segura. La versatilitat és un altre dels seus punts forts: són aptes per a tot tipus de focs —vitroceràmica, inducció, gas i halògena—, poden introduir-se al forn fins a 230 °C. Es netegen amb facilitat als rentavaixelles.
La col·lecció inclou les següents peces:
Cassó de 16 cm: Ideal per a salses, cremes o escalfar líquids.
Paella de 20 cm: Perfecta per a truites, saltats o preparacions individuals.
Paella de 24 cm: Una mida versàtil per cuinar per a diverses persones.
Cassola amb tapa de 20 cm: Indispensable per a guisats, sopes i estofats.
Cassola amb tapa de 24 cm: De més capacitat, dissenyada per a plats familiars.
Com aconseguir la col·lecció Fissler?
El sistema per accedir a aquesta col·lecció exclusiva és clar i transparent, pensat per premiar la compra recurrent als establiments Bonpreu i Esclat, incloent-hi la seva botiga online. Per cada 10 € de compra, els clients que utilitzin la Targeta Client rebran automàticament 1 punt. L’acumulació d’aquests punts permetrà bescanviar-los per les diferents peces de la col·lecció a un preu molt reduït.
L’estructura de bescanvi és la següent:
Cassó 16 cm: 25 punts + 9 €
Paella 20 cm: 35 punts + 9 €
Paella 24 cm: 45 punts + 9 €
Cassola amb tapa 20 cm: 65 punts + 14 €
Cassola amb tapa 24 cm: 75 punts + 14 €