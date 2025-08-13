L'esmorzar de Nandu Jubany que desperta totes les enveges

Es fa de dia a Sotogrande i, abans que el port s'acabi de despertar del tot, una cuina vibra com si fos dia d’estrena. No és una escena qualsevol. El xef més hiperactiu de Catalunya obre la porta de casa seva més nova i converteix el “backstage” en el millor reclam.
El vídeo dura tot just uns minuts, però n’hi ha prou per encendre la curiositat. Hi ha bromes entre fogons, una taula que creix per segons i una promesa implícita: això no és un esmorzar d’hotel, és un manifest gastronòmic amb segell propi.
La cuina de Hincha obre a trenc d’alba a Sotogrande
A la seva publicació d’Instagram, Nandu Jubany guia els seguidors per una taula on brillen els embotits de Vic, la sobrassada mallorquina i l’ibèric. També hi ha fruita fresca, salmó, truita de patates i ous “royale” amb salmó fumat. El recorregut continua amb bacó i salsitxes, brioixeria de qualitat i pans per a torrades. El vídeo deixa clar que és el “primer esmorzar” del nou projecte a Sotogrande, i que l’objectiu és obrir la gana des de ben d’hora.
El lloc del convit és Hincha Sotogrande, el concepte que Nandu signa per als hotels MIM, la cadena vinculada a Leo Messi. El mateix web de Hincha ho defineix amb total claredat: “La cuina de Nandu Jubany als hotels de Leo Messi”, amb seus a Andorra, Baqueira i ara l’enclavament gadità.
Un concepte que barreja Mediterrani, producte local i la marca Messi
La carta de Hincha a Sotogrande es basa en el producte del sud i el Mediterrani: peixos de l’Estret, arrossos i una lectura andalusa de la culinària de Jubany. És la línia que l’hotel MIM anuncia per al seu restaurant insígnia, una proposta que combina vistes al port amb cuina marinera i la mà d’un xef amb estrella Michelin.
No és un moviment aïllat. Hincha va néixer a l’ecosistema MIM i es va estendre des d’Andorra i Baqueira amb una idea clara: gastronomia per a “hinchas”, amb picades d’ullet argentines i plats pensats per compartir. La descripció oficial de Jubany subratlla aquest esperit de club, on el client es converteix en fan a través de la taula.
“Ens hem llevat ben d’hora per preparar el primer esmorzar”, presumeix el cuiner mentre assenyala safates i planxes fumejants. Entre talls i rialles, convida a baixar “per aquí” i remata amb un “gaudireu, increïble”, una declaració d’intencions que casa amb l’ambició del projecte. Des del costat hoteler, l’experiència també queda emmarcada. Hincha serveix l’esmorzar al MIM Sotogrande i reforça la idea d’allotjament amb identitat culinària pròpia.
Del Dakar a la primera taula del dia
El cuiner català viu una etapa expansiva. Al seu historial d’alta cuina a Can Jubany s’hi sumen col·laboracions mediàtiques i la societat amb la marca MIM, que li ha permès apropar la seva cuina a nous públics. Fins i tot fora dels fogons, el seu perfil inquiet —va participar al Dakar— alimenta la narrativa del xef que no coneix la paraula quietud. Tot aquest pols es nota en aquest esmorzar inaugural.
El primer esmorzar de Hincha Sotogrande no pretén ser un bufet més, sinó una targeta de presentació. Catalunya i Andalusia dialoguen a primera hora, amb Messi en el relat corporatiu i Jubany al volant culinari. El xef reforça la seva expansió amb una proposta que vol convertir el client en fan des del primer mos.