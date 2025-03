El supermercat català que comença molt bé el 2025

per Mireia Puig

En el dinàmic panorama de la distribució alimentària a Catalunya, l'inici de 2025 ha portat moviments significatius. Mentre algunes cadenes enfronten desafiaments, altres emergeixen amb força, redefinint les preferències dels consumidors catalans.

Bonpreu i Aldi: Protagonistes del creixement

Bonpreu, amb el seu enfocament en productes frescos i de proximitat, ha consolidat la seva posició en el mercat català. La seva estratègia, que combina una àmplia varietat de productes amb una atenció al client personalitzada, ha ressonat positivament entre els consumidors. Segons dades recents, Bonpreu ha assolit una quota de mercat del 2,5% en les primeres vuit setmanes de 2025, reflectint un creixement sostingut.

Això fa referència a tot l'Estat, la qual cosa implica una presència cada vegada més important a Catalunya.

Per la seva banda, Aldi ha intensificat la seva presència a Catalunya, implementant una estratègia d'expansió que inclou l'obertura de set nous establiments el 2025. Aquesta iniciativa se suma al seu compromís d'incrementar en un 15% l'adquisició de productes frescos nacionals, enfortint així la seva oferta de productes locals i sostenibles. ​

| Google Imagenes

Mal dades per a Alcampo

Mentre Bonpreu i Aldi avancen, Alcampo enfronta una disminució en la seva quota de mercat. Aquest retrocés subratlla la intensa competència en el sector de la distribució alimentària, on les preferències dels consumidors i les estratègies de les cadenes juguen un paper crucial.

A més, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha destacat a Esclat, del Grup Bon Preu, com el supermercat millor valorat a Espanya, amb una puntuació de 84 sobre 100. Aquest reconeixement, basat en criteris com la qualitat dels productes i l'atenció al client, reforça la posició de les cadenes catalanes en l'àmbit nacional. ​

Tendències emergents

La sostenibilitat i la digitalització es perfilen com a tendències clau en el sector. Els consumidors catalans mostren una creixent preferència per productes locals i pràctiques comercials responsables. En resposta, cadenes com Caprabo han adaptat les seves estratègies, enfocant-se en productes frescos, sostenibles i de proximitat, i millorant l'experiència del client a través de la tecnologia. ​

En conclusió, l'inici de 2025 presenta un escenari competitiu en el sector de la distribució alimentària a Catalunya. Mentre Bonpreu i Aldi consoliden el seu creixement, altres cadenes han d'adaptar-se a les canviants demandes del consumidor per mantenir la seva rellevància en el mercat.