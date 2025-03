El gosset patinador que s'ha tornat viral

per Mireia Puig

En l'era dels vídeos virals, pocs elements són tan efectius com un gos simpàtic, un escenari inesperat i una bona dosi de tendresa. Les xarxes socials, sempre famolenques de continguts entranyables, han trobat en una escena aparentment senzilla el còctel perfecte per fer somriure a milers de persones. Però el que comença com una tendra demostració d'energia i entusiasme, amaga un gir que ha deixat a més d'un sorprès (i rient sense parar).

El clip, que no arriba al minut, s'ha difós ràpidament per Twitter, Instagram i TikTok, amb milers de comparticions, memes i comentaris de l'estil "jo en la vida" o "quan creus que fas alguna cosa però és un altre qui porta tot el pes". El vídeo no necessita grans efectes ni música de fons per triomfar: la imatge ho diu tot... o gairebé tot.

| Twitter

Una escena que sembla normal

Tot comença en el que sembla una avinguda àmplia, neta, probablement en una ciutat europea o nord-americana. El focus se centra ràpidament en una jove, d'uns vint i pocs anys, que es llisca sobre uns patins amb una habilitat que delata experiència. Porta roba esportiva, va escoltant música i avança amb naturalitat, com qui gaudeix d'un passeig relaxat en una tarda assolellada.

Fins aquí, res massa cridaner. Un passeig amb estil, una noia patinant... podria ser qualsevol altre vídeo d'estil de vida. Però n'hi ha prou amb fixar-se una mica més per notar que hi ha alguna cosa peculiar. Alguna cosa que crida l'atenció just a l'alçada del seu melic.

| Canva

Penjada al davant, ajustada amb corretges, porta una motxilleta dissenyada per transportar animals. El seu contingut, però, és el que converteix aquest vídeo en una autèntica joia viral.

El passatger més motivat

Dins de la motxilla, traient el cap per les obertures frontals, hi va un petit gos de raça indefinida, probablement un encreuament entre chihuahua i pomerània, amb orelles dretes i mirada decidida. La seva postura és ferma, les potes davanteres estirades cap a l'aire... però el millor ve quan comença a moure-les.

El gosset agita les potetes amb una coordinació tal que sembla estar patinant ell mateix. La seva expressió és d'absoluta concentració. Ho viu. Està convençut que avança, que cada metre recorregut es deu al seu esforç. Com si fos ell qui empeny la seva humana, i no al revés.

L'escena és tan tendra com còmica. Mentre ella patina amb suavitat, ell es deixa portar, entregat al personatge d'atleta caní. No hi ha dubte que s'ho creu. La il·lusió de moviment és total, fins i tot quan el terra es torna irregular i la noia ha de frenar una mica: ell continua pedalant amb una entrega admirable.

Un viatge sense esforç... però amb molt d'estil

El vídeo ha generat tot tipus de reaccions: des de qui el compara amb el seu estat emocional actual ("jo fent molt però avançant poc"), fins a qui simplement no pot amb tanta tendresa. Alguns fins i tot demanen que es converteixi en mascota oficial de les Olimpíades del patinatge.

I així, un passeig comú es converteix en una metàfora adorable: de vegades, no avancem perquè ens esforcem... sinó perquè algú altre ens porta amb afecte.