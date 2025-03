Un gosset es fa viral per la seva actitud contradictòria quan li tallen les ungles

En temps on l'atenció digital dura amb prou feines segons, els vídeos virals necessiten alguna cosa més que tendresa per destacar. Una mica de sorpresa, un toc d'humor i, si és possible, un protagonista amb personalitat. Això és exactament el que ha passat amb un clip que, en qüestió d'hores, ha acumulat milers de reproduccions i reaccions a Twitter. L'escena comença de manera tranquil·la, fins i tot admirable. Però el desenllaç ha deixat a tothom amb un somriure inesperat.

Una escena exemplar

En el vídeo, gravat en un lloc que sembla ser una perruqueria canina o clínica veterinària, apareix un petit gos mestís, d'orelles punxegudes i mirada serena, posant amb una compostura digna d'elogi. Davant d'ell, un professional de bata blanca es disposa a tallar-li les ungles, tasca que sol generar ansietat fins i tot en els animals més tranquils.

| Twitter

No obstant això, l'animal ni s'immuta. Assegut sobre la taula, permet amb paciència que li aixequin una pota, després una altra, i una altra més. Ni un grunyit, ni un intent de fugida. L'actitud del gosset, calmada i cooperativa, ha provocat comentaris com "el client del mes", "més educat que jo a la perruqueria" o "àngel disfressat de gos".

Els tuitaires no han trigat a agafar-li carinyo amb el gos. Alguns han preguntat el seu nom. Altres volen saber si es tracta d'un gos de teràpia o si ha estat entrenat específicament per tolerar aquest tipus de manipulacions. Tot apuntava a una estrella naixent de l'internet caní, amb el seu comportament exemplar com a targeta de presentació.

| XCatalunya, x (twitter)

Però alguna cosa no quadrava

I no obstant això, alguna cosa en la seva mirada el delatava. Una lleugera tensió a les celles, un gest contingut al musell... Com si aquesta calma fos més una estratègia que una mostra de bon caràcter. De fet, els segons finals del vídeo revelen una història completament diferent.

En acabar la sessió, l'amo del gos el col·loca amb cura dins d'una motxilla especialment dissenyada per transportar mascotes. Tot segueix en calma. El tall ha acabat. No hi ha hagut incidents. L'animal sembla llest per tornar a casa.

Però quan el seu responsable fa mitja volta i passa al costat del professional que minuts abans li havia tallat les ungles... la reacció del gos canvia radicalment.

El gir viral que ningú esperava

Des de l'interior de la motxilla, l'aleshores tranquil protagonista comença a bordar amb fúria desfermada. Grunyits, bufits, lladrucs curts i secs. Tot dirigit amb precisió al pobre treballador, que es queda paralitzat, entre desconcertat i divertit.

A Twitter, el moment ha estat qualificat com "l'atac per l'esquena més elegant de la història canina". Altres comenten que "va esperar a estar en terreny segur per deixar anar tota la seva ràbia". El cert és que el gos va aguantar com un professional... però no va perdonar.

Una petita lliçó viral: fins i tot els més pacients, de vegades, només estan esperant el moment oportú per expressar el que realment pensen.