La sorpresa d'una nord-americana en arribar a Espanya: 'Totes les dones...'

Tot i que Espanya i els Estats Units són països desenvolupats, les diferències socials i culturals entre tots dos poden sorprendre els qui creuen l'Atlàntic. Costums tan quotidians com els horaris dels àpats, la moda o la independència dels adolescents destaquen entre els contrastos més evidents. Aquest és el cas de Rylie Booth, una tiktoker nord-americana coneguda com a @ryryboom, que va compartir la seva sorpresa després de mudar-se a Espanya.

Rylie, estudiant universitària, no va trigar a documentar la seva experiència en xarxes socials, on un dels seus vídeos va aconseguir més de 59.000 visualitzacions. “Són coses que a un nord-americà li poden portar al coma”, va dir fent broma. Una de les primeres diferències que li van impactar va ser l'estil de vida relaxat dels espanyols, especialment en els horaris dels àpats. “No es menja fins a les tres de la tarda. Són les cinc i la gent és al carrer, però no per sopar. Aquí sopen entre les nou i les deu de la nit”, va comentar amb sorpresa i admiració.

Un altre aspecte que la va deixar sense paraules va ser la moda i la sofisticació de les dones a Espanya. “Totes les dones porten talons alts a tot arreu, sigui en carrers empedrats o no”, va assenyalar amb sorpresa. Va comparar aquest estil amb el de Califòrnia, assegurant que a Espanya les persones són “molt més estiloses i sofisticades”. A més, va destacar com els adolescents espanyols semblen tenir una llibertat i un estil que mai no havia vist abans. “Els adolescents aquí caminen com si anessin a sortir de festa. Hi ha nens de 12 a 16 anys vestint molt millor que jo”, va reconèixer entre rialles.

Sorpresa de la nord-americana

La rutina escolar espanyola també va cridar la seva atenció. Rylie va lloar l'horari de les classes, que comencen a les nou del matí i acaben a les dues del migdia. “És sorprenent que tinguin mitja hora de descans per a un snack i després se'n vagin a casa a dinar”, va explicar. Per a ella, aquesta diferència no és només cultural, sinó que reflecteix un enfocament diferent cap a l'equilibri entre la vida personal i l'estudi.

La jove també va reflexionar sobre la independència dels adolescents espanyols, cosa que no és tan comuna a les ciutats petites dels Estats Units, d'on prové. "Encara que no sóc de ciutat, aquí els adolescents semblen molt més lliures", va comentar, sorpresa per com els joves es desplacen sols i gaudeixen d'una autonomia que ella no havia experimentat.

Rylie va concloure la seva reflexió ressaltant que, tot i esperar trobar diferències, moltes d'aquestes experiències han estat completament noves per a ella. “No sé si és un xoc cultural, però són coses que mai no havia vist abans i volia que quedessin documentades”, va assenyalar.

La perspectiva de Rylie Booth mostra com allò que sembla quotidià per a alguns pot ser sorprenent per a altres. Als seus vídeos, no només retrata les diferències culturals, sinó també la riquesa de conèixer noves formes de viure. Espanya, amb el seu estil de vida únic, continua fascinant els qui la visiten o decideixen fer d'aquest país casa seva.