La sorpresa de una norteamericana al llegar a España: 'Todas las mujeres...'

Aunque España y Estados Unidos son países desarrollados, las diferencias sociales y culturales entre ambos pueden sorprender a quienes cruzan el Atlántico. Costumbres tan cotidianas como los horarios de las comidas, la moda o la independencia de los adolescentes destacan entre los contrastes más evidentes. Este es el caso de Rylie Booth, una tiktoker norteamericana conocida como @ryryboom, quien compartió su asombro tras mudarse a España.

Rylie, estudiante universitaria, no tardó en documentar su experiencia en redes sociales, donde uno de sus vídeos alcanzó más de 59.000 visualizaciones. “Son cosas que a un estadounidense le pueden llevar al coma”, bromeó. Una de las primeras diferencias que le impactaron fue el estilo de vida relajado de los españoles, especialmente en los horarios de las comidas. “No se come hasta las tres de la tarde. Son las cinco y la gente está en la calle, pero no para cenar. Aquí cenan entre las nueve y las diez de la noche”, comentó con sorpresa y admiración.

Otro aspecto que la dejó sin palabras fue la moda y la sofisticación de las mujeres en España. “Todas las mujeres llevan tacones altos a todas partes, sea en calles empedradas o no”, señaló con asombro. Comparó este estilo con el de California, asegurando que en España las personas son “mucho más estilosas y sofisticadas”. Además, destacó cómo los adolescentes españoles parecen tener una libertad y un estilo que nunca había visto antes. “Los adolescentes aquí caminan como si fueran a salir de fiesta. Hay niños de 12 a 16 años vistiendo mucho mejor que yo”, reconoció entre risas.

Sorpresa de la estadounidense

La rutina escolar española también llamó su atención. Rylie alabó el horario de las clases, que comienzan a las nueve de la mañana y terminan a las dos de la tarde. “Es asombroso que tengan media hora de descanso para un snack y luego se vayan a sus casas a comer”, explicó. Para ella, esta diferencia no solo es cultural, sino que refleja un enfoque distinto hacia el equilibrio entre la vida personal y el estudio.

La joven también reflexionó sobre la independencia de los adolescentes españoles, algo que no es tan común en las ciudades pequeñas de Estados Unidos, de donde proviene. “Aunque no soy de ciudad, aquí los adolescentes parecen mucho más libres”, comentó, sorprendida por cómo los jóvenes se desplazan solos y disfrutan de una autonomía que ella no había experimentado.

Rylie concluyó su reflexión resaltando que, aunque esperaba encontrar diferencias, muchas de estas experiencias han sido completamente nuevas para ella. “No sé si es un choque cultural, pero son cosas que nunca había visto antes y quería que quedaran documentadas”, señaló.

La perspectiva de Rylie Booth muestra cómo lo que parece cotidiano para algunos puede ser sorprendente para otros. En sus vídeos, no solo retrata las diferencias culturales, sino también la riqueza de conocer nuevas formas de vivir. España, con su estilo de vida único, continúa fascinando a quienes la visitan o deciden hacer de este país su hogar.