Els bancs aprofiten el Black Friday: 3 regals diferents

per Sergi Guillén

El Black Friday és una de les dates més esperades per als compradors. Cada any, marques i empreses llancen promocions irresistibles. Tot i que tradicionalment lligat a botigues físiques i en línia, ara també els bancs s'han unit al fenomen amb recompenses per als seus clients.

Entre les propostes més interessants hi ha les entitats com BBVA, Santander i Sabadell. Aquests bancs han decidit premiar els que utilitzin els seus serveis durant aquestes dates amb diferents incentius. A continuació, repassem els regals que ofereixen i com obtenir-los.

El BBVA premia fins a 150 euros

El BBVA ha llençat una promoció molt atractiva per a nous clients. Els qui obrin un Compte Online sense comissions i facin pagaments amb la targeta Aqua dèbit, podran rebre fins a 150 euros. Aquesta promoció és vàlida fins a l'1 de desembre.

Per participar-hi, els usuaris han d'acumular pagaments realitzats amb aquesta targeta en els 30 dies posteriors a l'obertura del compte. El banc ingressarà l'import com a bonificació en un termini entre 45 dies i sis mesos. Aquest regal posiciona el BBVA com l'entitat més generosa durant aquest Black Friday.

Santander torna fins a 50 euros

El Banco Santander també se suma a les promocions del Black Friday amb una oferta per als que usin la seva Targeta Crèdit Santander. L'entitat reemborsa el 5% de totes les compres fetes entre el 29 de novembre i el 2 de desembre. El límit de devolució és de 50 euros.

Per participar-hi, cal obrir un compte amb l'entitat i sol·licitar aquesta targeta de crèdit. Un cop aprovada, el client podrà començar a acumular reemborsaments, sempre que hagi gastat almenys aquesta quantitat.

Un xec d'Amazon amb el Sabadell

El Banc Sabadell ha optat per regalar un val de 30 euros per a Amazon, tot i que les condicions varien segons el client. Aquells que ja tinguin una targeta de dèbit Mastercard hauran de fer compres per un mínim de 800 euros abans del 5 de desembre.

| ACN

D'altra banda, els que contractin una nova targeta de dèbit Mastercard del Sabadell podran aconseguir el xec fent almenys 15 pagaments abans de la data límit en qüestió. Aquest incentiu està dissenyat per atraure nous usuaris i fidelitzar els actuals.

Altres propostes destacades

A més dels tres grans bancs, entitats com Revolut i MyInvestor també han llançat ofertes. Revolut regala dos mesos de franc del seu pla Premium, amb un cost habitual de 8,99 euros al mes. Aquesta oferta està disponible per als que contractin el servei al novembre.

Per part seva, MyInvestor elimina durant un any les comissions de gestió de tots els seus productes d'inversió. Els clients podran aprofitar aquesta promoció per invertir de manera més rendible fins al 31 de desembre.

Així doncs, els bancs han sabut com adaptar-se a l'esperit del Black Friday, oferint incentius que beneficien tant nous com antics clients. Si penses a treure partit d'aquestes promocions, ara és el moment.