Sony ho confirma: La baixada de preu de la PS5 durant el Black Friday

El Black Friday 2024 ja ha arribat amb força als comerços i ha marcat l'inici de les compres nadalenques. Durant aquestes dates, milions de consumidors busquen els millors descomptes i les marques responen amb ofertes atractives. En tecnologia, la jornada és especialment esperada pels que busquen renovar dispositius o adquirir productes populars a preus reduïts.

Entre les promocions més destacades, les de PlayStation han captat l'atenció del públic. Sony ha confirmat importants descomptes a la consola PS5, jocs i serveis. Aquestes ofertes, que estaran disponibles des del 22 de novembre fins a principis de desembre, representen una oportunitat única per als amants dels videojocs.

Sony ha rebaixat el preu de la PS5 Slim en les dues versions: amb lector i digital. El model digital està disponible per 374,99 euros, mentre que el model amb lector costa 474,99 euros. Aquests descomptes, que representen un estalvi de 75 euros, estan disponibles a botigues especialitzades i a PlayStation Direct. La promoció estarà vigent fins al 12 de desembre, oferint prou temps per aprofitar-la.

Els accessoris també compten amb descomptes notables. El comandament DualSense, així com el model DualSense Edge, tenen una rebaixa de 20 euros. A més, els auriculars Pulse Elite i Pulse Explore, ideals per als que busquen una experiència immersiva, estan disponibles amb un descompte de 30 euros.

Per als que busquen una experiència més completa, el pack de PS VR2 juntament amb el joc Horizon: Call of the Mountain té un preu especial de 399,99 euros. Aquest descompte estarà disponible fins al 5 de desembre, fet que el converteix en una de les ofertes més destacades.

| Canva

Jocs i serveis a preus reduïts

El Black Friday també inclou descomptes importants en jocs físics i digitals. En botigues especialitzades i en PS Direct, els jocs de PS4 estaran disponibles des de 9,99 euros, mentre que els títols de PS5 es podran adquirir a partir de 39,99 euros. A la PS Store, la campanya de descomptes digitals començarà el mateix dia, amb ofertes que prometen ser igual d'atractives.

A més, la subscripció de 12 mesos a PlayStation Plus tindrà un descompte del 30%, situant-se com una opció molt interessant. Aquest servei permet accedir a jocs gratuïts, descomptes exclusius i la possibilitat de jugar en línia. La promoció estarà vigent fins al 2 de desembre.

Sony no només ha centrat les ofertes en consoles i jocs. Els productes de marxandatge de PlayStation Gear, com ara articles de The Last of Us, God of War i Horizon, compten amb descomptes del 40%. Aquesta és una oportunitat perfecta per als col·leccionistes i fanàtics d'aquestes sagues icòniques.