Sony lo confirma: El bajón de precio de la PS5 durante el Black Friday

El Black Friday 2024 ya ha llegado con fuerza a los comercios, marcando el inicio de las compras navideñas. Durante estas fechas, millones de consumidores buscan los mejores descuentos, y las marcas responden con ofertas atractivas. En tecnología, la jornada es especialmente esperada por quienes buscan renovar dispositivos o adquirir productos populares a precios reducidos.

Entre las promociones más destacadas, las de PlayStation han captado la atención del público. Sony ha confirmado importantes descuentos en su consola PS5, juegos y servicios. Estas ofertas, que estarán disponibles desde el 22 de noviembre hasta principios de diciembre, representan una oportunidad única para los amantes de los videojuegos.

Sony ha rebajado el precio de la PS5 Slim en ambas versiones: con lector y digital. El modelo digital está disponible por 374,99 euros, mientras que el modelo con lector cuesta 474,99 euros. Estos descuentos, que representan un ahorro de 75 euros, están disponibles en tiendas especializadas y en PlayStation Direct. La promoción estará vigente hasta el 12 de diciembre, ofreciendo tiempo suficiente para aprovecharla.

Los accesorios también cuentan con descuentos notables. El mando DualSense, así como el modelo DualSense Edge, tienen una rebaja de 20 euros. Además, los auriculares Pulse Elite y Pulse Explore, ideales para quienes buscan una experiencia inmersiva, están disponibles con un descuento de 30 euros.

Para quienes buscan una experiencia más completa, el pack de PS VR2 junto con el juego Horizon: Call of the Mountain tiene un precio especial de 399,99 euros. Este descuento estará disponible hasta el 5 de diciembre, lo que lo convierte en una de las ofertas más destacadas.

Juegos y servicios a precios reducidos

El Black Friday también incluye importantes descuentos en juegos físicos y digitales. En tiendas especializadas y en PS Direct, los juegos de PS4 estarán disponibles desde 9,99 euros, mientras que los títulos de PS5 se podrán adquirir a partir de 39,99 euros. En la PS Store, la campaña de descuentos digitales comenzará el mismo día, con ofertas que prometen ser igual de atractivas.

Además, la suscripción de 12 meses a PlayStation Plus tendrá un descuento del 30%, situándose como una opción muy interesante. Este servicio permite acceder a juegos gratuitos, descuentos exclusivos y la posibilidad de jugar en línea. La promoción estará vigente hasta el 2 de diciembre.

Sony no solo ha centrado sus ofertas en consolas y juegos. Los productos de merchandising de PlayStation Gear, como artículos de The Last of Us, God of War y Horizon, cuentan con descuentos del 40%. Esta es una oportunidad perfecta para los coleccionistas y los fanáticos de estas sagas icónicas.