Bones notícies per a les persones que cobren pensió de viduïtat

per Antoni Mateu-Arrom

Tots els treballadors del nostre país, per compte propi o per compte aliè, anhelen el moment de la seva jubilació. És el moment de descansar després d´una llarga vida treballant i cotitzant i poder gaudir de la vida al costat de família i amics. Si aquests anys es passen amb salut i diners són molt millor, de manera que la pensió de jubilació és una cosa que preocupa qualsevol treballador.

Els qui cobrin la pensió de viduïtat a Espanya rebran un increment en les prestacions. Per què? És el resultat de la revaloració anual basada a l'Índex de Preus al Consum (IPC) i de mesures addicionals destinades a millorar el poder adquisitiu dels pensionistes.

El moment de la pujada serà a partir del proper any. Concretament, el gener serà qui inauguri aquesta nova revaloració, que beneficiarà els qui estiguin dins aquest règim.

Revaloració segons l'IPC

Les pensions contributives --com la de viduïtat-- s'actualitzen anualment en funció de la variació mitjana interanual de l'IPC entre el desembre de l'any anterior i el novembre de l'any en curs.

L'objectiu? Posar a ratlla la inflació. Per al 2025, s'estima que aquesta revaloració sigui propera al 3%, encara que el percentatge exacte se sabrà una vegada es disposi de la dada definitiva de l'IPC per a aquest desembre.

| Canva Pro

Increments addicionals per a les pensions mínimes de viduïtat

A més de la revaloració general, les pensions mínimes de viduïtat experimentaran increments addicionals. Aquestes pensions s'incrementaran progressivament fins a equiparar-se amb les pensions mínimes contributives de jubilació en un període de quatre anys, comprès entre el 2024 i el 2027.

Aquest pla preveu augments anuals que oscil·laran entre 1.775 i 3.800 euros, depenent de la situació personal del beneficiari. Amb vista al 2025, la dada --a falta de conèixer el resultat de l'IPC-- és propera al 3%. Cal recordar que, a data de setembre del 2024, la pensió de viduïtat està establerta en 897,85 euros.

| Canva Pro

Viduïtat amb càrregues familiars

Els qui perceben la pensió mínima de viduïtat veuran una millora significativa en els ingressos. Però, però, l'augment serà més gran per a les persones que cobrin viduïtat i tinguin càrregues familiars.

El 2024, les pensions mínimes de viduïtat per a persones amb càrregues familiars es van incrementar en un 14,1%. Addicionalment, les pensions mínimes de viduïtat sense càrregues familiars van augmentar un 6,9%. Per al 2025, s'espera que aquests increments addicionals continuïn. D'aquesta manera, s'espera reduir la bretxa entre les pensions de viduïtat i les de jubilació.

Recomanacions per als beneficiaris

Es recomana a les persones beneficiàries de la pensió de viduïtat mantenir-se informades sobre les actualitzacions oficials emeses per la Seguretat Social. També, consultar amb professionals especialitzats en cas de dubtes sobre com aquests canvis poden afectar la seva situació particular.

A més, és aconsellable revisar periòdicament la quantia de la pensió rebuda per assegurar-se que s'apliquen correctament les revaloracions i els increments addicionals corresponents.