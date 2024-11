Així retallarà Hisenda la teva nòmina el 2025

per Antoni Mateu-Arrom

Els treballadors a l'Estat Espanyol experimentaran una reducció en les nòmines. Això és degut a l'increment del Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI), una mesura implementada per garantir la sostenibilitat del sistema públic de pensions.

Aquest ajustament, encara que pot semblar mínim en termes individuals, representa un flux de caixa molt important per a les arques públiques. Com seran aquestes retallades a les nòmines? Com afectaran? Ho detallem a continuació.

Què és el Mecanisme d´Equitat Intergeneracional (MEI)?

És un impost addicional que s'aplica a les bases de cotització per contingències comunes de tots els treballadors, tant per compte d'altri com autònoms.

El seu objectiu principal és reforçar el Fons de Reserva de la Seguretat Social, la “guardiola de les pensions”. Assegurar el pagament de les futures prestacions és una prioritat. La propera generació que percebrà aquestes retribucions serà la "baby boom", que engloba des de finals dels 50, fins a finals dels 60.

Increment progressiu del MEI

Des de la seva implementació el 2023, el MEI ha experimentat increments anuals. El 2024, la cotització es va situar en el 0,7% de la base de cotització, i es va distribuir en un 0,58% a càrrec de l'empresa i un 0,12% a càrrec del treballador.

Per al 2025, aquest percentatge augmentarà al 0,8%, amb un 0,67% corresponent a l'ocupador i un 0,13% a l'empleat. Aquesta pujada anual del 0,1% continuarà fins a assolir l'1,2% el 2029, mantenint-se en aquest nivell fins al 2050.

Impacte a la nòmina

Tot i que l'increment del MEI pot semblar petit, el seu impacte acumulatiu a la nòmina és notable. Per exemple, per a un salari brut mensual de 2.000 euros, l'aportació del treballador al MEI el 2024 va ser de 2,40 euros mensuals. Amb l'augment al 0,8% el 2025, aquesta aportació pujarà a 2,60 euros mensuals.

Això va representar una reducció addicional al salari net. És important destacar que, encara que la contribució del treballador augmenta, la major part de la cotització recau sobre l'ocupador.

Perspectives

La implementació i els increments del MEI han generat diverses opinions. Mentre que alguns sectors consideren que aquesta mesura és essencial per garantir la viabilitat del sistema de pensions, altres la perceben com una càrrega addicional per a treballadors i empreses.

Tot i això, el govern defensa el MEI com una eina necessària per afrontar els desafiaments demogràfics i assegurar el benestar de les futures generacions de pensionistes.