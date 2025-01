Una soltera de First Dates ho explica tot: 'Ens feien...'

First Dates és un dels programes de cites més populars de la televisió, i amb cada emissió, aconsegueix conquerir milers d'espectadors. No obstant això, el show presentat per Carlos Sobera també ha estat objecte de rumors i mites sobre la seva organització, des de si les cites són reals fins a com es gestiona el pagament del famós sopar. Ara, una participant del programa, Lidia Izquierdo, ha aclarit algunes d'aquestes incògnites en un vídeo que va publicar al seu compte de TikTok.

Lidia Izquierdo, influencer i creadora de contingut de Barcelona, va participar recentment en el programa i va decidir compartir amb els seus seguidors com funciona First Dates darrere de les càmeres. Una de les revelacions més sorprenents és el tema del pagament del sopar. Segons explica, abans de gravar, el programa entrega a cada participant "tres bitllets de 20 euros". Aquests diners s'utilitzen per simular el pagament del menú, el preu del qual és de 20 euros per persona.

La dinàmica, no obstant això, depèn de com es gestioni el pagament entre els solters. Si ambdós decideixen dividir el compte, cadascun recupera els seus diners. Però si un d'ells decideix convidar l'altre, només es queda amb els 20 euros sobrants, mentre que el convidat conserva els 60 euros complets. En el cas de Lidia, el seu company de taula va optar per pagar tot el compte, una cosa que, segons va confessar, no va ser idea seva. "Vaig oferir pagar a mitges, però ell va insistir que en una primera cita sempre convidava", va explicar.

No és actuat: una cita autèntica

Un altre dels rumors habituals sobre First Dates és si els participants actuen o segueixen un guió durant el programa. Lidia també va negar aquesta creença, assegurant que tot el que es veu en pantalla és autèntic. "No rebem cap tipus de guió, és una cita a cegues real", va afirmar. A més, va destacar que no hi va haver indicacions dels productors sobre quins temes tractar o com comportar-se durant la gravació.

Malgrat l'experiència, la cita no va resultar com Lidia esperava. El solter no va ser del seu grat des del principi, i en acabar, no hi va haver una connexió suficient per continuar coneixent-se fora del programa. No obstant això, la jove assegura que es va divertir i guarda un bon record del seu pas pel show.

| Mediaset

Lidia també va compartir detalls curiosos sobre el procés de gravació. Per exemple, va revelar que no tenia idea de quan s'emetria el seu episodi, ja que la gravació va ocórrer el 30 d'octubre i la seva cita es va emetre el 9 de desembre. Aquest retard és habitual en el programa, ja que l'equip maneja un calendari d'emissions ajustat a les necessitats de producció.

El vídeo de Lidia ha generat gran interès a les xarxes socials, amb molts usuaris agraint-li per desmitificar algunes de les preguntes més freqüents sobre el programa. Encara que la seva cita no va tenir el final esperat, el seu testimoni ha il·luminat sobre com s'organitza un dels programes de cites més estimats de la televisió espanyola. Sens dubte, First Dates continua sent una caixa de sorpreses, tant per als participants com per als espectadors.