Una soltera de First Dates lo cuenta todo: 'Nos hacían...'

First Dates es uno de los programas de citas más populares de la televisión, y con cada emisión, logra conquistar a miles de espectadores. Sin embargo, el show presentado por Carlos Sobera también ha sido objeto de habladurías y mitos sobre su organización, desde si las citas son reales hasta cómo se gestiona el pago de la famosa cena. Ahora, una participante del programa, Lidia Izquierdo, ha despejado algunas de esas incógnitas en un vídeo que publicó en su cuenta de TikTok.

Lidia Izquierdo, influencer y creadora de contenido de Barcelona, participó recientemente en el programa y decidió compartir con sus seguidores cómo funciona First Dates detrás de las cámaras. Una de las revelaciones más sorprendentes es el tema del pago de la cena. Según explica, antes de grabar, el programa entrega a cada participante "tres billetes de 20 euros". Este dinero es utilizado para simular el pago del menú, cuyo precio es de 20 euros por persona.

La dinámica, sin embargo, depende de cómo se gestione el pago entre los solteros. Si ambos deciden dividir la cuenta, cada uno recupera su dinero. Pero si uno de ellos decide invitar al otro, solo se queda con los 20 euros sobrantes, mientras el invitado conserva los 60 euros completos. En el caso de Lidia, su compañero de mesa optó por pagar toda la cuenta, algo que, según confesó, no fue idea suya. "Ofrecí pagar a medias, pero él insistió en que en una primera cita siempre invitaba", explicó.

No es actuado: una cita auténtica

Otro de los rumores habituales sobre First Dates es si los participantes actúan o siguen un guion durante el programa. Lidia también negó esta creencia, asegurando que todo lo que se ve en pantalla es auténtico. "No recibimos ningún tipo de guion, es una cita a ciegas real", afirmó. Además, destacó que no hubo indicaciones de los productores sobre qué temas tratar o cómo comportarse durante la grabación.

A pesar de la experiencia, la cita no resultó como Lidia esperaba. El soltero no fue de su agrado desde el principio, y al finalizar, no hubo una conexión suficiente para continuar conociéndose fuera del programa. Sin embargo, la joven asegura que se divirtió y guarda un buen recuerdo de su paso por el show.

| Mediaset

Lidia también compartió detalles curiosos sobre el proceso de grabación. Por ejemplo, reveló que no tenía idea de cuándo se emitiría su episodio, ya que la grabación ocurrió el 30 de octubre y su cita se emitió el 9 de diciembre. Este retraso es habitual en el programa, ya que el equipo maneja un calendario de emisiones ajustado a las necesidades de producción.

El vídeo de Lidia ha generado gran interés en redes sociales, con muchos usuarios agradeciéndole por desmitificar algunas de las preguntas más frecuentes sobre el programa. Aunque su cita no tuvo el final esperado, su testimonio ha arrojado luz sobre cómo se organiza uno de los programas de citas más queridos de la televisión española. Sin duda, First Dates sigue siendo una caja de sorpresas, tanto para los participantes como para los espectadores.