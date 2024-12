Prepara la teva millor paella amb aquesta promoció d'arròs Illa de Buda a Bonpreu

per Sergi Guillén

Ets amant de la bona cuina? Bonpreu i Esclat tenen l'oferta perfecta per a tu. Fins al proper 16 de desembre, pots gaudir de l'exquisit arròs extra Marisma d'Illa de Buda amb un 50% de descompte a la segona unitat.

Aquest producte no només és sinònim de qualitat, sinó també de tradició i sostenibilitat. Descobreix com aquesta promoció pot ajudar-te a preparar les millors receptes i estalviar en la teva compra.

Una oferta pensada per estalviar

L'arròs Marisma Illa de Buda, en la presentació d'1 kg, té un preu habitual de 3,72 euros per unitat. Tot i això, amb aquesta promoció, la segona unitat et costarà només 1,86 euros. D'aquesta manera, si compres dos paquets, el preu unitari serà només de 2,79 euros.

És una oportunitat única per omplir el rebost amb un producte d'alta qualitat sense gastar més del compte. Aquesta oferta estarà disponible fins al 16 de desembre, però només mentre hi hagi existències, així que no t'ho pensis gaire.

Un producte de qualitat incomparable

L'arròs Marisma Illa de Buda és conegut per la seva qualitat excepcional. Aquest producte prové directament del Delta de l'Ebre, una de les regions més emblemàtiques de cultiu d'arròs a Catalunya.

| BonpreuEsclat

La varietat Marisma es caracteritza per la seva capacitat per absorbir sabors, cosa que la fa ideal per preparar paelles, arrossos melosos i receptes caldoses. Cada gra està cultivat seguint mètodes tradicionals que combinen tècniques modernes amb un respecte profund pel medi ambient.

La marca Illa de Buda, amb una gran tradició que es remunta al 1865, s'ha consolidat com un referent en la producció d'arròs al Delta. Els seus productes reflecteixen l'equilibri entre la innovació i el respecte per la natura, oferint un arròs que destaca per la seva textura, el sabor i la versatilitat a la cuina.

Ideal per a les teves millors receptes

L'arròs Marisma és perfecte per a tota mena de plats. La textura cremosa i la capacitat per mantenir-se ferma en cuinar-lo el converteixen en l'ingredient ideal per a paelles. Tot i això, la seva versatilitat no s'atura aquí.

Aquest arròs és també una excel·lent opció per a risottos, arrossos al forn i receptes caldoses. Si ets dels que gaudeixen experimentant a la cuina, aquest producte et permetrà explorar noves combinacions i sorprendre la teva família o amics.

| Getty Images Pro

Un compromís amb la sostenibilitat

Un dels valors més destacats de la marca Illa de Buda és la seva aposta per la sostenibilitat. Els mètodes de cultiu respectuosos amb l'entorn natural no garanteixen només un producte d'alta qualitat, sinó que també contribueixen a la bona preservació de l'ecosistema únic del Delta de l'Ebre.

Comprar aquest arròs significa recolzar pràctiques agrícoles responsables i sostenibles, cosa que cada cop valoren més els consumidors. No deixeu passar l'oportunitat de portar a la vostra taula un producte que combina qualitat, tradició i sostenibilitat.

Aquesta promoció és perfecta per preparar els millors plats durant les festes nadalenques o simplement per tenir a casa un ingredient imprescindible. Recorda que tens fins al 16 de desembre per aprofitar aquest descompte, però actua de pressa: les existències són limitades.