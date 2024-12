Un soltero queda retratado en First Dates tras una frase de su cita

El programa First Dates sigue dejando momentos inolvidables que rápidamente se convierten en tema de conversación en las redes sociales. Con un formato que mezcla romanticismo, humor y espontaneidad, las citas a ciegas han demostrado ser un caldo de cultivo para anécdotas curiosas y comentarios que no dejan indiferente a nadie. En cada emisión, los espectadores disfrutan de las interacciones entre los participantes, donde no faltan declaraciones sorprendentes o momentos incómodos.

En una de las últimas entregas del programa, Mercedes, una madrileña de 58 años que recientemente se divorció tras casi tres décadas de matrimonio, llegó al restaurante con la ilusión de abrir una nueva etapa en su vida. La producción decidió emparejarla con Òscar, un taxista catalán de 56 años que, aunque vivía lejos, buscaba encontrar a alguien especial. Sin embargo, desde el principio quedó claro que la conexión entre ellos no sería fácil.

Mercedes fue directa y señaló que Òscar no era su tipo emocionalmente. A pesar de ello, ambos coincidieron en tener cierta química física, lo que les permitió disfrutar de la cena con naturalidad. Òscar mostró interés desde el principio, asegurando que Mercedes era una mujer divertida y con carácter, pero la distancia entre Madrid y Catalunya parecía ser un impedimento insalvable.

Crónica de un 'no' anunciado

El momento más llamativo de la cita llegó cuando la conversación derivó en temas íntimos. Òscar, buscando causar una buena impresión, aseguró con convicción: "Yo disfruto haciendo disfrutar". La respuesta de Mercedes no tardó en llegar y fue tan contundente como inesperada: "Eso es típico de hombre y luego, cuando llega la hora de la verdad…". La frase, cargada de ironía, provocó las risas de muchos espectadores y dejó a Òscar sin palabras.

Esta respuesta tan directa se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la noche, generando un aluvión de memes y opiniones en redes sociales. Muchos usuarios aplaudieron la espontaneidad de Mercedes, mientras que otros debatían sobre la veracidad de la afirmación de Òscar.

| Cuatro

La velada terminó con ambos participantes dejando claro que no habría una segunda cita. Mercedes argumentó que no sentía ninguna conexión emocional con Òscar, mientras que él admitió que la relación no tenía futuro más allá de una posible atracción física. "Para mí no habría nada más allá que hacer el amor una, dos y hasta tres veces", confesó Òscar, dejando en evidencia su interés limitado.

Este episodio no solo evidenció la falta de compatibilidad entre los dos participantes, sino que también mostró cómo las primeras impresiones y las palabras pueden marcar el rumbo de una cita. First Dates, una vez más, se consolidó como un programa capaz de captar la esencia de las relaciones humanas, con sus aciertos, desencuentros y momentos hilarantes que tanto fascinan a la audiencia.