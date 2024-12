La novetat nadalenca d'Ametller Origen amb Nandu Jubany

Nandu Jubany, el reconegut xef català, és una figura emblemàtica de l'alta gastronomia. Amb una estrella Michelin i diversos restaurants de prestigi, ha sabut combinar tradició i modernitat als seus plats. La seva cuina destaca per l'ús de productes locals de qualitat, creant sabors únics i plens d'autenticitat.

Al llarg de la seva carrera, Jubany ha portat la cuina catalana a un altre nivell. El seu talent l'ha convertit en un referent no només a Catalunya, sinó a tot el món. Amb una visió innovadora, ha aconseguit que les seves receptes siguin alhora creatives i fidels a les seves arrels.

Ara, Nandu Jubany s'uneix a Ametller Origen per oferir alguna cosa especial aquest Nadal. La seva col·laboració promet plats exclusius que faran de qualsevol àpat nadalenc un esdeveniment memorable.

Els canelons de Nadal del xef Jubany

El plat estrella d'aquesta proposta són els canelons de Nadal trufats amb pollastre de pagès, dissenyats per a aquestes dates. Aquest producte exclusiu, disponible del 21 al 24 i del 28 al 31 de desembre, combina la potència de la tòfona amb la subtilesa del pollastre de pagès. Amb un pes de 750 grams, inclou sis unitats llestes per servir.

| Ametller Origen

La qualitat és indiscutible, cada ingredient està seleccionat amb cura per garantir un sabor únic. A més, la seva preparació només requereix un pas final: gratinar-los al forn abans de servir. Això els fa ideals per als que volen gaudir d'un àpat gurmet sense passar hores a la cuina.

Per només 22,50€, aquest plat es posiciona com una opció premium accessible. El preu inclou no només ingredients de primera qualitat, sinó també l'experiència de gaudir d'un plat dissenyat per un xef Michelin. Si busques alguna cosa molt més tradicional, també pots trobar altres opcions com els canelons de carn o les croquetes de gamba, amb preus a partir de 8,49€.

Varietat i utilitat

Aquests productes no només són ideals per a sopars nadalencs. També poden ser una solució ràpida i deliciosa per a celebracions prèvies o reunions informals. A més, la línia de Nandu Jubany inclou més opcions, com ara les croquetes i canelons amb altres ingredients, assegurant que hi hagi alguna cosa per a tots els gustos.

| ACN

Ametller Origen reforça el compromís d'oferir productes d'alta qualitat per als seus clients, especialment en dates tan assenyalades com el Nadal. La col·laboració amb Jubany no només ofereix una experiència gastronòmica.

Sinó també l'oportunitat d'apropar l'alta cuina a les llars de manera senzilla i accessible. La combinació de la practicitat i el luxe converteix aquests productes en una opció perfecta per als que busquen sorprendre els seus convidats sense complicar-se a la cuina.

Aquesta col·laboració entre Ametller Origen i Nandu Jubany porta els àpats nadalencs a un nivell superior. Amb la combinació de tradició, qualitat i comoditat, és una proposta difícil de superar. A punt per gaudir d'un menú de cinc estrelles aquestes festes? No esperis més i fes la teva reserva.