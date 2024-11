Sílvia, la farmacèutica que es va salvar de miracle durant la DANA: Paraules emocionen

La recent DANA que ha fuetejat amb força sobretot el País Valencià ha deixat un rastre devastador de destrucció, inundacions i un alt nombre de víctimes. Alguns afectats es van trobar atrapats, tement per les seves vides al mig del caos. Alguns, tristament, no van aconseguir sobreviure; uns altres, com Sílvia, una farmacèutica de Benetússer, van ser salvats gairebé per miracle. La seva història n'és una que, quan l'escoltes, automàticament t'emociones, gairebé de manera inevitable. Sílvia ha commogut tota la comunitat, especialment pel terrorífic àudio de comiat que va enviar el seu marit quan va creure que la seva vida arribava al final.

La tragèdia va començar quan la Sílvia va quedar atrapada a la seva farmàcia mentre l'aigua inundava el local ràpidament. Desesperada i sense manera d'escapar-se, el nivell de l'aigua pujava a tal velocitat que amb prou feines li donava temps per respirar. Enmig d'aquesta situació límit, la Sílvia va gravar un missatge de comiat al marit. A l'àudio, que ha circulat en xarxes socials i en diversos mitjans, la farmacèutica expressa el seu amor per ell i pel seu fill de només vuit mesos, i demana que li expliqui al nen sobre la mare que va tenir. "No sé si mai t'arribarà aquest àudio, però que sàpigues que ets la persona que més he estimat en aquest món. Cuida, si us plau, el meu nen. I recorda-li sempre la mare que ha tingut, per favor, encara que només fos per 8 mesos i 29 dies. I digues-li que és el millor de la meva vida i ho serà fins al final de la meva existència. És el millor que m'ha passat en aquesta vida. Us estimo", deia, plorant, a l'àudio. Una situació aterridora.

Hi ha històries que acaben bé

Afortunadament, en un gir inesperat i miraculós, la pressió de l'aigua va acabar per trencar la persiana de la farmàcia, permetent que Sílvia sortís flotant i fos rescatada. El seu marit, que va escoltar l'àudio quan tot havia acabat, va expressar el seu alleujament i gratitud, assegurant que haver sobreviscut és un miracle. "A hores d'ara, la tinc a casa, sana i salva", va comentar emocionat en declaracions a Telecinco.

El cas de la Sílvia és un exemple dels perills que comporten les inundacions en espais tancats. Quan una persona queda atrapada a un local inundat, l'aigua s'acumula ràpidament, limitant la mobilitat i dificultant la respiració. En aquests contextos, la pressió de l'aigua pot impedir l'obertura de portes o finestres, i el risc d'ofegament és alt. Les autoritats recomanen buscar punts elevats i mantenir la calma, però en situacions com la de la Sílvia, la sort i el temps tenen un paper crucial.

Les paraules de comiat de la Sílvia, enregistrades en un moment de desesperació, han tocat el cor dels qui han conegut la seva història. El testimoni recorda la importància de les mesures de prevenció i la necessitat de comptar amb sistemes d'alerta i evacuació eficients per evitar tragèdies en futures catàstrofes.