Sílvia, la farmacéutica que salvó de milagro durante la DANA: Sus palabras emocionan

La reciente DANA que ha azotado con fuerza sobre todo a la Comunidad Valenciana ha dejado un rastro devastador de destrucción, inundaciones y un alto número de víctimas. Algunos afectados se encontraron atrapados, temiendo por sus vidas en medio del caos. Algunos de ellos, tristemente, no lograron sobrevivir; otros, como Sílvia, una farmacéutica de Benetússer, fueron salvados casi por milagro. Su historia es una de esas que, cuando la escuchas, autómaticamente te emocionas, casi de forma inevitable. Sílvia ha conmovido a toda la comunidad, especialmente por el desgarrador audio de despedida que envió a su esposo cuando creyó que su vida llegaba a su fin.

La tragedia comenzó cuando Sílvia quedó atrapada en su farmacia mientras el agua inundaba el local rápidamente. Desesperada y sin forma de escapar, el nivel del agua subía a tal velocidad que apenas le daba tiempo para respirar. En medio de esta situación límite, Sílvia grabó un mensaje de despedida a su marido. En el audio, que ha circulado en redes sociales y en diversos medios, la farmacéutica expresa su amor por él y por su hijo de tan solo ocho meses, y pide que le cuente al pequeño sobre la madre que tuvo. "No sé si alguna vez te llegará este audio, pero que sepas que eres la persona a la que más he amado en este mundo. Cuida, por favor, a mi niño. Y recuérdale siempre la mamá que ha tenido, por favor, aunque sólo fuera por 8 meses y 29 días. Y dile que es lo mejor de mi vida y lo será hasta el fin de mi existencia. Esto es horrible, amor. Me estoy ahogando y no puedo ya más. Te quiero muchísimo. Y mi niño es lo mejor que me ha pasado en esta vida. Os amo. A mi hermana, a mis padre, diles que les quiero a todos, de verdad. Esto es horrible. Te quiero", pronunció entre sollozos, reflejando el miedo y la impotencia de una situación aterradora.

Hay historias que acaban bien

Afortunadamente, en un giro inesperado y milagroso, la presión del agua terminó por romper la persiana de la farmacia, permitiendo que Sílvia saliera flotando y fuera rescatada. Su marido, quien escuchó el audio cuando todo había terminado, expresó su alivio y gratitud, asegurando que el haber sobrevivido es un milagro. "A día de hoy, la tengo en casa, sana y salva", comentó emocionado en declaraciones a Telecinco.

El caso de Sílvia es un ejemplo de los peligros que conllevan las inundaciones en espacios cerrados. Cuando una persona queda atrapada en un local inundado, el agua se acumula rápidamente, limitando la movilidad y dificultando la respiración. En estos contextos, la presión del agua puede impedir la apertura de puertas o ventanas, y el riesgo de ahogamiento es alto. Las autoridades recomiendan buscar puntos elevados y mantener la calma, pero en situaciones como la de Sílvia, la suerte y el tiempo juegan un papel crucial.

Las palabras de despedida de Sílvia, grabadas en un momento de desesperación, han tocado el corazón de quienes han conocido su historia. Su testimonio recuerda la importancia de las medidas de prevención y la necesidad de contar con sistemas de alerta y evacuación eficientes para evitar tragedias en futuras catástrofes.