El pots tenir a casa: El producte de supermercat retirat per alerta sanitària

per Iker Silvosa

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha emès una alerta sanitària urgent per retirar del mercat diversos lots de brots germinats de les marques Brot D'Or, Veritas i Vegetalia després de detectar la presència de Salmonella. Aquest bacteri representa un risc significatiu per a la salut, especialment en productes que es consumeixen crus, com és el cas d'aquests brots, molt populars entre els qui busquen opcions saludables a la seva dieta.

El consum d'aliments contaminats amb Salmonella pot causar salmonel·losi, una infecció bacteriana que provoca símptomes gastrointestinals greus, com ara diarrea, vòmits, febre i dolor abdominal. En persones amb sistemes immunològics compromesos, com ara nens, ancians o persones amb malalties cròniques, els efectes poden ser encara més severs, arribant a requerir hospitalització. Segons l'AESAN, la presència de Salmonella en aquests brots germinats es va descobrir després d'una sèrie d'anàlisis que van alertar sobre el risc del consum.

Aquest producte es troba disponible a diversos supermercats d'Espanya, especialment a botigues d'alimentació saludable i ecològica. Això sí, els lots afectats es van distribuir principalment a Catalunya i a la Comunitat Valenciana, amb les autoritats competents dels quals ja s'ha posat en contacte l'AESAN per retirar aquests lots dels supermercats.

El comunicat de l'AESAN

La popularitat dels brots germinats ha crescut els últims anys a causa del seu alt contingut en nutrients i del seu ús en receptes com amanides i entrepans. Tot i això, el risc associat a la contaminació bacteriana ha portat les autoritats a recomanar la retirada immediata d'aquests lots ia demanar als consumidors que els hagin adquirit que no els consumeixin.

Des de l'AESAN, es fa una crida a tots aquells que hagin comprat brots de les marques Brot D'Or, Veritas o Vegetalia a revisar l'etiquetatge i descartar qualsevol paquet sospitós, ja que fins i tot una petita quantitat contaminada podria causar símptomes de salmonel·losi. En cas d'haver-se consumit i presentar algun indici de simptomatologia, és fonamental acudir a un centre de salut.

Això deia el comunicat publicat per l'AESAN: L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha tingut coneixement a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI), d'una notificació d'alerta traslladada per les autoritats sanitàries de Catalunya, relativa a la presència de Salmonella en brots germinats de les marques BROT D'OR, VERITAS i VEGETÀLIA.