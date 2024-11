La promoció ideal per als amants del formatge a Bonpreu i Esclat

Si ets un amant del formatge, Bonpreu i Esclat tenen la promoció perfecta per a tu. Fins al 4 de novembre, podeu aprofitar una oferta especial de la marca Arla que us permet gaudir de deliciosos formatges Havarti i obtenir un regal de formatge mozzarella ratllat. Aquesta promoció és ideal per als que busquen qualitat i sabor als seus formatges, amb opcions que van des del cremós fins al lleugerament picant.

Detalls de la promoció

L'oferta consisteix a comprar dues unitats de formatge Arla de les varietats Creamy, Light (175 g) o Havarti amb Xile jalapeny (150 g), per un preu total de 6,10 €. Cada unitat té un preu de 3,05 €, i en adquirir dos paquets, reps de regal una bossa de formatge mozzarella ratllat Arla de 175 grams. Aquesta promoció és una excel·lent oportunitat per tastar diferents tipus de formatge i afegir varietat als teus plats sense gastar de més.

Varietats de formatge Havarti d'Arla

Havarti Creamy: Aquest formatge és conegut per la seva textura suau i cremosa, ideal per untar en pa o per afegir a sandvitxos i amanides. El sabor delicat el converteix en una opció versàtil que complementa bé tant plats freds com calents.

Havarti Light: Una versió amb menor contingut de greix, però que conserva el sabor i la cremositat característics del Havarti. És perfecte per als que busquen una opció més lleugera sense renunciar al sabor del formatge.

Havarti amb Xile jalapeny: Aquesta varietat és ideal per als que prefereixen un toc picant al seu menjar. El formatge Havarti amb jalapeny aporta un sabor intens que combina el cremós del formatge amb el toc especial del Xile, sent una excel·lent opció per a sandvitxos o fins i tot per fondre en nachos.

Formatge mozzarella ratllat de regal

En adquirir-ne dues, reps una bossa de mozzarella ratllada Arla de 175 grams de regal. Aquest formatge mozzarella és ideal per fondre i afegir a diferents receptes, com ara pizzes, pastes o gratinats. La seva textura suau i la seva capacitat per fondre's uniformement el converteixen en un ingredient essencial per a molts plats.

Idees per gaudir dels formatges Arla

Aquesta promoció no només és ideal pel descompte i el regal, sinó perquè els formatges Arla ofereixen múltiples opcions per utilitzar-los a la cuina. Aquí et deixem algunes idees per aprofitar al màxim cadascun dels productes:

Sandvitxos gourmet: Utilitza el Havarti Creamy o el Havarti amb xile jalapeny per preparar sandvitxos gourmet. Pots afegir ingredients com pernil, ruca o alvocat, i torrar el sandvitx perquè el formatge es fongui i potenciï el seu sabor.

Pizzes i pastes amb mozzarella: El formatge mozzarella ratllat de regal és perfecte per empolvorar sobre pizzes casolanes o plats de pasta. En fondre's, dóna als plats una textura cremosa i un sabor suau que encanta a tothom.

Amanides i taules de formatge: Tant el Havarti Creamy com el Light són excel·lents per afegir a amanides fresques o per preparar una taula de formatges. El seu sabor suau combina bé amb fruites, nous i altres acompanyaments.

On i fins quan estarà disponible la promoció?

Aquesta promoció de formatges Arla a Bonpreu i Esclat és una excel·lent oportunitat per gaudir de productes de qualitat a un preu especial. Amb la possibilitat d'escollir entre diferents varietats de Havarti i rebre de regal una bossa de mozzarella ratllada, tens tot el necessari per crear plats deliciosos i variats. No deixis passar aquesta oferta vàlida fins al 4 de novembre i gaudeix dels millors formatges a la teva cuina. Aprofita aquesta promoció i sorprèn la teva família amb receptes plenes de sabor!