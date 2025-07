El Shiba Inu que s’ha fet amic de dos ossos rentadors

En els últims anys hem vist amistats inesperades entre gossos i espècies salvatges. Tanmateix, aquesta història destaca per la seva singularitat: un Shiba Inu que no només tolera, sinó que comparteix moments tendres amb dos mapatxes. Tot i que el post original va ser publicat pel compte PuppiesIover a X, aquesta nova connexió ha evolucionat a les xarxes i genera moltes preguntes sobre la conducta animal.

Com va sorgir aquesta inusual amistat

Segons el vídeo difós aquest 25 de juny, el Shiba, situat en un entorn que sembla una zona de refugi o “animal shelter”, va ser sorprès per dos mapatxes que s'hi acosten sense por. En lloc de bordar o mostrar-se tens, el gos es va quedar quiet, deixant que els mapatxes l'olguessin i fins i tot el llepessin suaument.

Aquest comportament no és comú en els Shiba Inu, una raça tradicionalment independent i territorial, més inclinada a reaccionar amb recel davant d'intrusos. La calma mostrada pel caní assenyala una bona socialització o potser una curiositat compartida, la qual cosa ha marcat la diferència.

Comportament natural: amistat o estratègia?

Els mapatxes, per la seva banda, són animals nocturns amb gran curiositat. El seu acostament denota familiaritat o confiança prèvia. En refugis o zones urbanes on conviuen humans i fauna, s'ha observat que alguns gossos desenvolupen tolerància i connexió amb espècies salvatges gràcies a la rutina compartida.

La postura relaxada del Shiba i l'exploració sense por dels mapatxes apunten a una relació basada en la confiança. Això es pot explicar per la intel·ligència emocional d'ambdues espècies, capaces de reconèixer senyals de calma i reduir la seva agressivitat en interactuar.

Reaccions a les xarxes

La publicació a X de PuppiesIover acumula ja gairebé 20 milions de visualitzacions. A Facebook també circulen vídeos similars sota títols com “Two raccoons hugging dog”.

Els usuaris destaquen frases com “el gosset sembla gairebé el seu cuidador” o “els mapatxes busquen la seva atenció com si fos la seva mare”. En fòrums especialitzats, veterinaris ressalten que la clau està en haver evitat l'agressivitat inicial: “sense bordar, el vincle es va poder formar”, assenyalen.

Reddit ha discutit casos similars, encara que més anecdòtics, en què Shiba Inu i mapatxes mostren curiositat mútua. Aquestes trobades assenyalen com la convivència controlada pot afavorir interaccions respectuoses entre espècies diferents.

Interaccions entre espècies

Estudis en etologia urbana indiquen que gossos amb bona socialització tendeixen a acceptar fauna local amb menys hostilitat. Un Shiba Inu, raça coneguda per la seva independència, pot reconèixer els mapatxes com a part de l'entorn si des de cadell s'exposa a olors i sons d'aquests animals.

La clau està en l'empatia canina: senyals calmades, com evitar el contacte visual directe i els moviments lents, són senyals de no agressió. En combinació amb la curiositat controlada dels mapatxes, el resultat és una interacció harmoniosa, no impulsada per joc agressiu, sinó per exploració mútua.

Aquesta trobada entre un Shiba Inu i dos mapatxes ens convida a replantejar les fronteres entre domesticat i salvatge. Som testimonis d'un nou tipus de convivència urbana animal. Un gos tranquil, dos mapatxes curiosos i un moment de pur enteniment entre espècies.