El gos que es debat entre menjar i dormir

Hi ha vídeos que fan riure, d'altres que commouen, i després hi ha els que simplement fonen cors. En les últimes hores, les xarxes socials han esclatat amb un clip de només uns segons, protagonitzat per un gos gris de mida mitjana que no sap si rendir-se al son o seguir amb el seu berenar. L'escena, publicada pel popular compte Puppieslover, s'ha convertit en un dels virals més entranyables de l'estiu.

Un dilema molt pelut

Al vídeo es pot veure el gosset rebent un pal comestible de color taronja, probablement un snack per a gossos amb gust de pollastre o pastanaga. Només tenir-lo a la boca, la seva reacció no és l'esperada. No el mastega, no el tasta, ni tan sols sembla adonar-se del tot del que té entre les dents. La raó? Té un son monumental.

L'animal lluita visiblement per mantenir els ulls oberts, mentre el pal taronja penja tort del seu musell. A cada segon, el seu cap s'inclina una mica més, les parpelles cauen com persianes i el cos li trontolla amb una lentitud còmica. El contrast entre el desig de menjar i la necessitat de dormir ha generat una escena gairebé humana, amb la qual molts s'han sentit identificats.

| XCatalunya, @twitter

Més de 3 milions de visualitzacions en un dia

La publicació va ser compartida a TikTok i Instagram per Puppieslover, un compte especialitzat a difondre vídeos de gossos adorables d'arreu del món. En menys de 24 hores, el clip ha superat els tres milions de visualitzacions i ha estat compartit per usuaris d'arreu del planeta.

Molts han comentat que el gosset representa perfectament el que senten després d'un dia de feina, amb el plat davant però sense forces ni per mastegar.

| Twitter, XCatalunya

Qui és aquest gos?

Tot i que Puppieslover no ha donat detalls sobre l'origen del vídeo, se sap que el protagonista viu en una llar on clarament no li falta estima. Alguns usuaris especulen que podria tractar-se d'una barreja de husky siberià pel seu pelatge grisós, tot i que la seva mida més continguda apunta també a algun encreuament amb raça mitjana.

La identitat exacta de l'snack no ha estat confirmada, però usuaris més experts en productes per a gossos assenyalen que podria tractar-se d'un stick dental o un premi mastegable amb gust de pastanaga. Aquest tipus de llaminadures són comunes per millorar la higiene dental dels gossos i solen tenir textures fermes que els obliguen a mastegar.

El vídeo de l'estiu

En un món cada cop més accelerat i carregat de notícies serioses, aquest petit fragment de tendresa canina ha estat una alenada d'aire fresc. El gos gris que es debat entre menjar i dormir ens ha recordat que, de vegades, el millor que podem fer… és simplement tancar els ulls.

I sí, finalment es va quedar adormit amb el pal a la boca. Una imatge que ja forma part de l'imaginari viral de 2025.