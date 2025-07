Fins a 600 euros per fer cursos del SEPE: Tots els detalls

per Max Riveras

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), en coordinació amb la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (Fundae), ha llançat un programa d'ajuts directes de 600 €, adreçat a persones treballadores i aturades que facin cursos homologats en sectors estratègics i digitals.

El pla rep fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i compta amb més de 76 cursos certificats, disponibles en modalitats presencials, teleformació o mixta.

La selecció inclou ciberseguretat, intel·ligència artificial, Azure, Microsoft 365, i sectors com el marítim, aeronàutic o la prevenció d'incendis.

Quins són els requisits i terminis per rebre els 600 €

Per accedir a l'incentiu, cal:

Estar matriculat i completar satisfactòriament un curs homologat abans de l'1 de setembre de 2025.

Presentar la sol·licitud d'ajut fins al 30 de setembre de 2025 , incloent-hi certificat, factures, justificant de pagament o declaració responsable de l'entitat formadora.

, incloent-hi certificat, factures, justificant de pagament o declaració responsable de l'entitat formadora. Pertànyer al col·lectiu de treballadors o estar en situació d'atur; no hi ha restricció per edat ni sector.

La sol·licitud es tramita en línia a través del portal “Microcrèdits” de Fundae, emprant Cl@ve o certificat.

Els ajuts s'assignen per ordre de sol·licitud fins a esgotar pressupost. El Govern recomana iniciar el tràmit com més aviat millor, ja que cada persona pot rebre una única subvenció. A més, les entitats formatives reben un complement de 100 € per alumne, incentivant l'oferta de cursos especialitzats

Impacte previst: requalificació i reducció de l'atur juvenil

El programa respon a la necessitat de requalificació de la força laboral davant la digitalització accelerada. Segons informes recents, sectors com ciberseguretat i desenvolupament d'intel·ligència artificial experimenten creixements anuals de fins al 20 % en demanda d'ocupació. Joves i majors de 45 anys, especialment en situació d'atur, es beneficien d'aquesta formació gratuïta amb estímul econòmic, potenciant així la seva inserció laboral.

Aquest pla se suma a múltiples iniciatives del SEPE per reduir la taxa d'atur juvenil (actualment al voltant del 30 %) i estructural, establint la formació contínua com a palanca clau. A més, reforça la connexió entre el sistema educatiu i les demandes emergents del mercat laboral europeu.

Consells per maximitzar el benefici de l'ajut

Qui estigui interessat ha de: