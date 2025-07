Publicada una de les ajudes més grans mai concedides: Gairebé 100.000 euros, requisits

En un esforç per assumir la responsabilitat sanitària derivada de l'amiant, el Govern espanyol ha aprovat el Reial decret 483/2025, que estableix per primera vegada un mecanisme regulat per compensar les persones que pateixin malalties associades a aquest material tòxic. Aquesta iniciativa arriba en un moment crític, en què el sistema sanitari afronta la recuperació postpandèmia, la urgència de la transició ecològica i la sostenibilitat de les pensions.

Malalties cobertes i barems de compensació

Segons el decret, només es consideren beneficiàries les persones diagnosticades oficialment i reconegudes pel sistema sanitari o mitjançant sentència judicial ferma com a afectades per patologies derivades de l'amiant. El barem es calcula prenent com a referència la quantia mitjana anual de la pensió per incapacitat absoluta.

Per a trastorns com l'asbestosi amb afectació moderada o greu, la compensació equival al valor base anual, uns 32.200 euros. En el cas del càncer de laringe, es paga una vegada i mitja aquesta quantitat, al voltant de 48.300 euros. En canvi, el càncer de pulmó rep el doble, aproximadament 64.400 euros. Finalment, el mesotelioma, la forma més greu de malaltia derivada de l'amiant, s'indemnitza amb el triple del valor base. Només s'aplica la quantia corresponent a la malaltia més greu que pateixi la persona interessada.

Hereus i dret a reclamació

El pla contempla també l'obertura de la compensació als causahavents, és a dir, als hereus legals de persones mortes per malalties relacionades amb l'exposició a l'amiant. Aquests poden sol·licitar l'ajuda sempre que presentin un certificat mèdic acreditatiu d'aquesta relació causal i compleixin els requisits establerts al Reial decret, a través de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Si la persona difunta patia mesotelioma, càncer de pulmó o laringe i no va sol·licitar revisió en vida, els hereus poden iniciar el procediment fins i tot a posteriori, buscant obtenir l'import més gran corresponent, sempre que es presenti abans de cinc anys des del dictamen ferm o la resolució judicial.

Tramitació, terminis i procediment administratiu

Per iniciar el procés s'ha de sol·licitar primer a la Conselleria de Salut autonòmica o a l'organisme corresponent un certificat que identifiqui el diagnòstic i vinculi la malaltia a l'amiant. Amb aquest document, l'interessat ha de presentar la sol·licitud en línia o a la seu electrònica de l'INSS.

El Reial decret estableix un termini màxim de sis mesos perquè la Seguretat Social emeti resolució. Si no es respon en aquest temps, s'entendrà desestimada la petició per silenci administratiu. En aquest període, l'INSS assignarà l'import corresponent segons el grau de malaltia, i, en cas de discrepàncies, existeix via per recórrer mitjançant recursos administratius o judicials.

Finançament del fons i sostenibilitat del sistema

La dotació d'aquestes ajudes s'emmarca dins del Fons de Compensació per a les Víctimes de l'Amiant, creat per la Llei 21/2022. Aquesta norma especifica que els recursos provenen tant de les assignacions pressupostàries de l'Estat, com de les sancions imposades per incompliments en la retirada de l'amiant i les aportacions resultants de la subrogació en indemnitzacions judicials.

El repte financer està potenciat per múltiples variables: revaloritzacions de pensions, prestacions ja existents i el cost creixent de netejar i retirar amiant afectat d'edificis públics i privats seguint la Llei 7/2022. El mecanisme jurídic busca que fons públics i sancions laborals alimentin el fons, reduint la pressió sobre el sistema general.

Un pas endavant per a la justícia sanitària

L'establiment d'una compensació econòmica de fins a 96 621 €, sense precedents en el sistema espanyol de Seguretat Social, suposa una manifestació tangible de justícia social davant d'un dany industrial històric. Representa un reconeixement institucional a les víctimes i un compromís jurídic i econòmic per part de l'Estat.

Aquesta resposta reguladora afronta desafiaments de viabilitat pressupostària, però també ofereix una via ordenada perquè les persones afectades per aquestes malalties, moltes vegades oblidades durant dècades, trobin reparació. La clau ara està en la seva implementació efectiva: agilitat administrativa, transparència de fons i suport real a qui ha patit per l'exposició a l'amiant.