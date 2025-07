El Golden Retriever que s'ha fet amic d'uns porcs

Un vincle inesperat entre espècies causa tendresa a les xarxes socials. Un gos de raça Golden Retriever protagonitza escenes entranyables al costat de diversos garrins, compartint jocs i afecte. Sota la llum d'internet, la seva complicitat ofereix una mirada sincera sobre l'empatia animal.

El que es veu al vídeo

En un entorn rural o de fira —com reflecteixen les tanques de palla— apareix un gos jove de raça Golden Retriever interactuant amb diversos porquets. Juguen junts, s'ensumen i s'acaricien sense tensió, mostrant una actitud tranquil·la i receptiva cap a ells. La naturalitat del moment va ser captada en vídeo i ràpidament va tenir repercussió en plataformes com TikTok i Facebook.

Reaccions a les xarxes i comportament real

Companyies com LADbible o comptes com r.krueger10 van pujar vídeos similars, usant etiquetes com #showpigs, #goldenretriever i #pigsoftiktok. En alguns d'ells s'anomena “Winston” el gos, qui “viu en una granja de porcs i ajuda a criar els garrins”.

Aquest tipus d'empatia no sorprèn els experts en comportament animal. Els Golden Retrievers són coneguts per la seva sociabilitat amb altres animals i fins i tot per emetre sons guturals suaus quan interactuen, que alguns propietaris descriuen com “semblants als d'un porc”. A Good Morning America fins i tot van compartir un altre vídeo on un Golden conviu de manera afectuosa amb una ventrada completa de porquets.

Context de la conducta animal

El Golden Retriever és una raça tradicionalment dedicada a la cooperació. Històricament van ser criats per ajudar recuperadors d'aus a la cacera, fomentant predisposició al contacte físic i la cooperació. Aquesta predisposició facilita amistats entre espècies, sempre que es donin condicions de socialització primerenca i sense estrès.

En contextos rurals, els gossos conviuen amb altres espècies com gallines, cavalls o porcs des de cadells, reforçant pautes associades a cures compartides. Aquests vincles es reflecteixen en la confiança mútua, moviments sincronitzats, fins i tot senyals reconfortants com llepar-se o quedar-se calmats espatlla amb espatlla.

L'acollida de la comunitat animalista

Des de l'experiència compartida en ambients rurals, on gossos i porcs creixen junts, sorgeixen amistats profundes gràcies a la convivència des de cadells. Aquesta proximitat forma la base d'una confiança mútua, reflectida en moviments sincronitzats, llepades relaxants i fins i tot en el simple fet de quedar-se recolzats espatlla amb espatlla. Darrere d'aquests gestos s'amaguen patrons de comportament analitzats per la comunitat científica.

Un estudi comparatiu entre gossos i porcs va revelar que ambdós detecten emocions humanes, però els cans responen amb més intensitat davant plors, mostrant vocalitzacions i signes d'estrès que evidencien un contagi emocional superior. Aquesta troballa connecta directament amb el comportament observat al camp, on no només hi ha contacte físic sinó una autèntica ressonància afectiva.

Golden Retriever, una raça sensible

Investigacions genètiques han suggerit que els Golden Retrievers presenten variacions en el receptor d'oxitocina —l'anomenada “hormona del vincle”— que els predisposen a mostrar-se especialment sensibles i col·laboradors. És a dir, no es tracta només de criança compartida, sinó d'un disseny evolutiu que afavoreix aquesta connexió entre espècies.

El vincle entre aquest Golden Retriever i els porcs ens recorda que l'afecte pot creuar les barreres d'espècie. La història apunta a la importància d'una criança respectuosa, on la socialització primerenca permet amistats profundes fins i tot amb animals que tenen conductes molt diferents. A més, reforça la idea que els gossos —i especialment els Golden Retrievers— són una raça versàtil, capaç d'adaptar-se a diversos entorns i companys de vida.