La Seguretat Social dona una gran alegria a aquests treballadors

L'últim Consell de Ministres ha donat llum verda a un reial decret que reforma les modalitats de jubilació vigents i que promet marcar un abans i un després per a molts treballadors a Espanya. Entre les mesures més destacades es troba la flexibilització de la jubilació activa, que permetrà als assalariats i autònoms seguir treballant i, al mateix temps, cobrar una part de la pensió durant diversos anys. Aquesta novetat suposa una gran oportunitat de prolongar la vida laboral sense renunciar al cobrament parcial de la prestació, oferint un respir econòmic i conciliant la transició cap a la retirada definitiva.

Avui dia, l'edat de jubilació supera lleugerament els 65 anys, si bé les últimes reformes han multiplicat els incentius per a aquells que posposen la seva sortida del mercat laboral. La nova normativa, que entrarà en vigor el pròxim mes d'abril, reflecteix el desig de la Seguretat Social d'alleujar la pressió sobre les arques públiques i, alhora, millorar les condicions dels treballadors que decideixin seguir en actiu, ja sigui per necessitat o per motivació personal.

| ACN

Adéu a l'exigència de 38 anys per a la jubilació activa

Fins ara, la jubilació activa exigia una llarga carrera de cotització de 38 anys o més. No obstant això, el nou decret suavitza dràsticament aquesta barrera, fixant en només 15 anys el mínim requerit per accedir a aquesta modalitat (el mateix que es demana per rebre una pensió contributiva). D'aquesta manera, tant els assalariats com els autònoms podran beneficiar-se del cobrament parcial de la seva pensió, independentment d'haver cotitzat menys de 38 anys.

Aquest canvi és molt significatiu, sobretot per a les dones, que en mitjana presenten carreres laborals més curtes per les interrupcions derivades de la maternitat o altres responsabilitats familiars. Ara, qualsevol persona que acrediti 15 anys cotitzats (180 mensualitats) podrà rebre el 50% de la seva base reguladora en cas que opti per la jubilació activa. A partir d'aquí, cada any addicional en aquesta modalitat incrementa el percentatge de pensió a percebre, podent arribar al 100% als cinc anys.

Un escenari més flexible per a la jubilació

La nova normativa també modifica les condicions de la jubilació demorada i la parcial, sumant més eines per triar quan i com sortir del mercat laboral. Alhora, els incentius a la prolongació de la vida activa s'han enfortit. Ara, el treballador que decideixi retardar la seva retirada gaudeix de fins a un 4% extra de pensió el primer any, i a partir del segon s'afegiran trams del 2% cada sis mesos. A més, es manté l'opció de rebre un pagament únic que pot oscil·lar entre 5.000 i 12.000 euros, o de combinar aquest xec al comptat amb una millora percentual de la pensió.

| ACN

Aquestes mesures, encaminades a prolongar l'edat de jubilació, contrasten amb les retallades imposades a la jubilació anticipada, els coeficients reductors de la qual han augmentat per a aquells que decideixin retirar-se abans. D'aquesta manera, l'Executiu busca equilibrar la balança: penalitza la sortida prematura i recompensa el retard voluntari de la retirada.

Canvis en la jubilació parcial i quotes bonificades

La reforma tampoc passa per alt la jubilació parcial. A partir de l'1 d'abril, aquells que optin per aquesta fórmula podran avançar la sortida del mercat laboral tres anys, en lloc de dos, amb adaptació de la jornada. Això sí, hauran de complir certs requisits: un mínim de 33 anys cotitzats, sis anys d'antiguitat a l'empresa i la signatura d'un contracte de relleu a jornada completa per a la persona que assumeix les funcions deixades pel jubilat parcial.

En el cas concret de la jubilació activa, la Seguretat Social ha previst bonificacions en les quotes per a assalariats i autònoms. Els treballadors per compte propi, per exemple, només cotitzaran per incapacitat temporal, accidents de treball i per un 9% en concepte de cotització solidària, un percentatge que s'aplicarà també als assalariats que decideixin compatibilitzar ocupació i pensió. Amb aquest esquema, es busca premiar la prolongació de la carrera professional i facilitar que aquells que ho desitgin continuïn contribuint al sistema.

Un nou horitzó per a milers de treballadors

La flexibilització de la jubilació activa i la resta de novetats impulsades per la Seguretat Social suposen una gran alegria per a molts professionals que troben en la prolongació parcial o total de la seva carrera laboral una manera de millorar la seva renda i de gaudir d'una retirada més còmode en el futur. Amb la relaxació dels requisits de cotització i els incentius a la demora, el marc regulador obre la porta a nous plantejaments laborals, reforçant l'autonomia individual a l'hora de triar quan fer el pas definitiu cap a la jubilació.