L'extra que pots aconseguir si esperes un temps per jubilar-te

La jubilació és un dels moments més importants en la vida laboral de qualsevol persona. Representa el final d'anys d'esforç i treball, i l'inici d'una etapa de descans i gaudi. Tanmateix, també implica prendre decisions clau per garantir l'estabilitat econòmica en aquesta nova etapa.

Entre aquestes decisions, una de les més rellevants és quan jubilar-se. Mentre alguns opten per retirar-se tan bon punt assoleixen l'edat requerida, altres consideren retardar aquest moment per obtenir majors beneficis econòmics. Aquest dilema és cada cop més freqüent, especialment amb els incentius que ofereix la Seguretat Social per prolongar la vida laboral.

En els últims anys, el Govern ha promogut mesures per incentivar la jubilació demorada. Aquestes iniciatives no només busquen reduir la pressió sobre el sistema de pensions, sinó també recompensar aquells que decideixen allargar la seva etapa laboral. Saps quins són aquests beneficis i com podrien millorar la teva pensió? T'ho expliquem.

Beneficis per retardar la jubilació

Des de l'1 de gener de 2022, la Seguretat Social ofereix diversos incentius per aquells que optin per jubilar-se després d'assolir l'edat ordinària. Un d'ells és un percentatge addicional del 4% per cada any complet cotitzat. Aquest increment s'aplica directament a la quantia mensual de la pensió, permetent que els jubilats obtinguin un ingrés més gran de forma permanent.

| Telecinco, XCatalunya

Una altra opció és rebre una bonificació en un únic pagament, que varia entre els 5.000 i els 12.000 euros. L'import depèn dels anys cotitzats i de l'import de la pensió base.

Per exemple, una persona amb una pensió de 2.819 euros podria rebre fins a 12.400 euros si decideix retardar la seva jubilació. Aquesta opció és ideal per a aquells que prefereixen un ingrés immediat en lloc d'un augment mensual.

Finalment, hi ha l'opció mixta, que combina ambdues modalitats. En aquest cas, el jubilat rebrà un percentatge addicional en la seva pensió mensual i, a més, un pagament únic proporcional al temps treballat extra. Aquesta opció permet aprofitar el millor de les dues alternatives.

Exemples de com afecta la demora

La taula orientativa publicada per la Seguretat Social mostra com poden variar els incentius segons la pensió base i els anys cotitzats. Per exemple, una pensió de 1.400 euros podria incrementar-se fins a 6.600 euros si s'opta pel pagament únic. O generar un extra mensual de 56 euros amb l'increment del 4% per any.

| MAPFRE, XCatalunya

Aquests beneficis han despertat un creixent interès entre els treballadors. El 2022, el 5,4% dels jubilats va optar per retardar el seu retir, xifra que va créixer al 7,8% durant el primer trimestre de 2023. Aquest augment reflecteix com cada cop més persones consideren la jubilació demorada com una opció atractiva i viable.

La importància de les pagues extres

Les pagues extres juguen un paper crucial en l'economia dels jubilats. Aquestes bonificacions permeten afrontar despeses imprevistes i millorar la qualitat de vida en una etapa on els ingressos solen ser limitats. Escollir una modalitat de jubilació que incrementi els ingressos mensuals o proporcioni un pagament únic considerable pot marcar una gran diferència.

Retardar la jubilació no només beneficia el sistema de pensions, sinó també el propi jubilat. Prendre's el temps per analitzar les opcions disponibles i valorar els incentius pot ser clau per gaudir d'una jubilació còmoda i segura.