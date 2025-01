La proposta d'una clienta a Joan Font, propietari de Bonpreu

per Pol Nadal

Bonpreu Esclat és una de les empreses més importants de Catalunya. Va començar en el sector de l'alimentació, però aviat va començar a créixer amb nous serveis per als seus clients. En especial, benzineres i distribució d'energia.

L'empresa va iniciar la seva activitat el 7 de setembre de 1974, quan va obrir el seu primer establiment d'autoservei a Manlleu. Des de llavors, ha expandit la seva presència a Catalunya, operant sota les marques Bonpreu (supermercats de mida petita o mitjana) i Esclat (hipermercats de grans dimensions).

Al llarg dels anys, Bonpreu ha incrementat la seva plantilla de manera constant. El 2013, comptava amb aproximadament 6.200 empleats. El 2019, la xifra va ascendir a 6.793 treballadors, augmentant a 7.860 el 2020. Segons dades més recents, l'empresa s'acosta a les 9000 persones.

L'empresa no para de créixer. El novembre de 2024, Bonpreu va acordar la compra de la fàbrica de làctics de Danone a Parets del Vallès, amb plans de transformar-la en un centre tecnològic i logístic. Aquesta adquisició forma part de la seva estratègia de creixement i reforç de la seva presència a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Compromís amb Catalunya i el català

Bonpreu es destaca pel seu caràcter diferencial català i el seu compromís amb la comunitat i la llengua catalana. L'empresa prioritza la contractació de personal local i la col·laboració amb proveïdors de la regió, fomentant l'economia catalana. A més, promou l'ús del català en els seus establiments i comunicacions, reflectint el seu suport a la cultura i a la llengua pròpia.

També etiqueta tots els seus productes de la seva marca blanca únicament en català. A més, totes les etiquetes i les comunicacions orals i escrites de la botiga són en català.

Joan Font molt més que un empresari

A les xarxes socials ha aparegut una petició inèdita. Una usuària de l'antiga Twitter li demana que es presenti com a candidat a presidir la Generalitat. De moment, no s'ha pronunciat. No ha acceptat la proposta, però tampoc l'ha declinat.

Bonpreu a Catalunya

Els consumidors catalans confien en Bonpreu Esclat. El grup no para de créixer i és difícil no disposar d'un establiment a prop de casa. Els clients valoren la qualitat dels productes, el preu, l'estat de les instal·lacions i el tracte dels treballadors. Bonpreu competeix amb altres grans marques que també tenen una quota de mercat important a Catalunya. Són Mercadona, Carrefour, Lidl o Aldi.