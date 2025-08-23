El secret millor guardat de Palamós: una cala verge amb accés per a tothom

L'aroma dels pins es barreja amb la brisa salada del mar. El camí, curt i amable, anticipa el so suau de les onades. Aquest racó de la Costa Brava ofereix una experiència cada cop més difícil de trobar: la bellesa natural sense renunciar a un accés còmode. És un refugi perfecte per a qui busca desconnectar sense complicacions. Un lloc que conserva l'essència mediterrània en estat pur.
L'equilibri perfecte a la costa de Catalunya
Trobar una platja verge al litoral del Baix Empordà pot semblar una missió impossible durant l'estiu. Moltes cales espectaculars exigeixen llargues caminades o accessos complicats. Tanmateix, aquest enclavament proper a Palamós trenca aquesta norma. Ofereix un equilibri extraordinari entre un entorn protegit i una comoditat que el fa accessible per a un públic ampli, incloent-hi famílies amb infants. És la prova que la preservació del paisatge no està renyida amb passar-s'ho bé.
Aquest tresor amagat és la Cala de Castell. Es tracta d'una de les poques platges d'aquesta extensió sense edificis a la vista, protegida per un pinar frondós. La seva sorra daurada i el pendent suau d'entrada al mar la converteixen en un destí segur i plaent.
A diferència d'altres paratges remots, aquí s'hi pot arribar sense esforç després de deixar el cotxe en un aparcament habilitat, situat a pocs minuts a peu per un camí pla.
Organitzar la visita: aparcament i voltants
Arribar a Cala de Castell és senzill. L'accés principal es fa a través d'un desviament senyalitzat des de la carretera C-31. L'aparcament és de pagament durant la temporada alta, una mesura que ajuda a regular el flux de visitants i a mantenir l'entorn. Convé arribar-hi d'hora, especialment durant els caps de setmana de juliol i agost, per assegurar una plaça. Des d'allà, una passejada de només 300 metres condueix directament a la sorra.
Però la visita no acaba a la vora del mar. Qui es pregunta què es pot fer a prop de Cala Castell? Hi trobarà diverses opcions fascinants.
A l'extrem nord de la platja s'alça el Poblat Ibèric de Castell, un assentament del segle VI aC amb vistes impressionants. A més, el famós Camí de Ronda creua la platja, convidant a explorar cales veïnes com la pintoresca Cala s'Alguer.
Consells per a un dia ideal
L'experiència a Cala de Castell canvia notablement segons l'època de l'any. Durant l'estiu, disposa de serveis bàsics com un punt de socorrisme i una petita guingueta. L'afluència és alta, per això les primeres hores del matí o el final de la tarda són els moments més tranquils.
En canvi, els mesos de juny i setembre ofereixen el millor equilibri. L'aigua manté una temperatura agradable i la demanda d'espai és molt menor.
Visitar-la fora de la temporada d'estiu és submergir-se en una pau absoluta. És el moment perfecte per gaudir del paisatge amb calma i fer les rutes de senderisme properes. L'absència de serveis es compensa amb una sensació d'exclusivitat i connexió directa amb la natura Planificar la visita segons aquestes variables garanteix una jornada memorable en un dels paratges més especials de Catalunya.