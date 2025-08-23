Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Família gaudint d’un dia assolellat a la platja amb el mar de fons i esquitxos d’aigua mentre somriuen i s’ho passen bé junts.
Moltes famílies estan interessades a anar a aquesta cala de la Costa Brava | Monkey Business Images, XCatalunya, @Viquipedia
Societat

El secret millor guardat de Palamós: una cala verge amb accés per a tothom

Descobreix com arribar a una de les últimes platges de sorra daurada sense urbanitzar de la Costa Brava, un pla ideal per a famílies i amants de la natura

Xavi Martín
per Xavi Martín

L'aroma dels pins es barreja amb la brisa salada del mar. El camí, curt i amable, anticipa el so suau de les onades. Aquest racó de la Costa Brava ofereix una experiència cada cop més difícil de trobar: la bellesa natural sense renunciar a un accés còmode. És un refugi perfecte per a qui busca desconnectar sense complicacions. Un lloc que conserva l'essència mediterrània en estat pur.

L'equilibri perfecte a la costa de Catalunya

Trobar una platja verge al litoral del Baix Empordà pot semblar una missió impossible durant l'estiu. Moltes cales espectaculars exigeixen llargues caminades o accessos complicats. Tanmateix, aquest enclavament proper a Palamós trenca aquesta norma. Ofereix un equilibri extraordinari entre un entorn protegit i una comoditat que el fa accessible per a un públic ampli, incloent-hi famílies amb infants. És la prova que la preservació del paisatge no està renyida amb passar-s'ho bé.

Aquest tresor amagat és la Cala de Castell. Es tracta d'una de les poques platges d'aquesta extensió sense edificis a la vista, protegida per un pinar frondós. La seva sorra daurada i el pendent suau d'entrada al mar la converteixen en un destí segur i plaent.

Vista aèria d’una platja de sorra clara amb para-sols de colors, envoltada de vegetació i turons, amb nombroses barques al mar blau
La platja de Castell a Palamós | Tripadvisor

A diferència d'altres paratges remots, aquí s'hi pot arribar sense esforç després de deixar el cotxe en un aparcament habilitat, situat a pocs minuts a peu per un camí pla.

Organitzar la visita: aparcament i voltants

Arribar a Cala de Castell és senzill. L'accés principal es fa a través d'un desviament senyalitzat des de la carretera C-31. L'aparcament és de pagament durant la temporada alta, una mesura que ajuda a regular el flux de visitants i a mantenir l'entorn. Convé arribar-hi d'hora, especialment durant els caps de setmana de juliol i agost, per assegurar una plaça. Des d'allà, una passejada de només 300 metres condueix directament a la sorra.

Però la visita no acaba a la vora del mar. Qui es pregunta què es pot fer a prop de Cala Castell? Hi trobarà diverses opcions fascinants.

Vista d’una cala amb aigua turquesa, vegetació verda i flors taronges en primer pla, envoltada d’arbres i roques
Una altra zona de la costa a Palamós | Getty Images de j-wildman

A l'extrem nord de la platja s'alça el Poblat Ibèric de Castell, un assentament del segle VI aC amb vistes impressionants. A més, el famós  Camí de Ronda  creua la platja, convidant a explorar cales veïnes com la pintoresca Cala s'Alguer. 

Consells per a un dia ideal

L'experiència a Cala de Castell canvia notablement segons l'època de l'any. Durant l'estiu, disposa de serveis bàsics com un punt de socorrisme i una petita guingueta. L'afluència és alta, per això les primeres hores del matí o el final de la tarda són els moments més tranquils.

En canvi, els mesos de juny i setembre ofereixen el millor equilibri. L'aigua manté una temperatura agradable i la demanda d'espai és molt menor.

Visitar-la fora de la temporada d'estiu és submergir-se en una pau absoluta. És el moment perfecte per gaudir del paisatge amb calma i fer les rutes de senderisme properes. L'absència de serveis es compensa amb una sensació d'exclusivitat i connexió directa amb la natura Planificar la visita segons aquestes variables garanteix una jornada memorable en un dels paratges més especials de Catalunya.

➡️ Societat