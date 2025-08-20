Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Dona amb expressió de sorpresa davant d’un paisatge de platja i cases al turó
Al setembre serà més còmode fer aquesta ruta, però a l’agost també és un bon moment | Dean Drobot, XCatalunya
Societat

El camí de ronda 'secret' on el mar sona diferent

Camí de ronda a la Costa Brava 2025 sense multituds: escales, cales i consells pràctics

Xavi Martín
per Xavi Martín

Les rutes costaneres de Catalunya guarden racons que conviden a caminar sense pressa. La combinació de roca, pi i petites cales crea una acústica particular. L'onatge rebota i marca un compàs que acompanya tota l'estada.

Aquest camí de ronda pertany a l'històric GR-92, el llarg sender de la Mediterrània catalana. Aquí, el rastre d'antics camins de vigilància es barreja amb passarel·les i escales modernes. El resultat és una experiència serena, més si tries hores primerenques.

Dades verificades: accessos, senyalització i temps

El tram connecta Tamariu i Aiguablava, a  Begur  (Baix Empordà), amb passatges tallats a la roca i pujades breus. La senyalització és clara i el ferm alterna terra compacta, pedra i graons. Calcula un recorregut pausat d'anada i tornada en un matí complet. Com arribar en bus des de Begur sense cotxe? Hi ha línies interurbanes amb parades properes en temporada.

Persona d’esquena amb samarreta de ratlles mirant un paisatge muntanyós i costaner amb cases i vegetació
Begur vist des d'un mirador | XCatalunya, zaizevphoto, Ajuntament de Begur

Convé començar a trenc d'alba o al vespre per gaudir del color de l'aigua. La demanda augmenta en caps de setmana d'estiu, tot i que el flux es dilueix en repartir temps. Porta calçat amb sola adherent; la humitat deixa graons relliscosos a primeres hores.

Aprofitar la caminada i evitar trams congestionats

Si viatges amb infants, divideix el recorregut en dos accessos i reserva descansos curts al costat de cales. El bany és temptador, però l'aigua pot guanyar profunditat de manera sobtada. Quina és la millor hora per caminar amb infants? A primera hora, amb brisa suau i menys sol directe.

Qui fotografia apreciarà llums obliqües i ombres netes sobre els penya-segats. Imagina una imatge del sender penjat entre pins, amb aigua turquesa al fons. Una altra escena útil: imatge de passarel·la i escales excavades, mostrant baranes i textura de la roca.

Vista d’una cala amb aigües cristal·lines, roques, arbres i diverses embarcacions petites flotant al mar sota un cel serè
Begur | Getty Images Signature de prognone

Què canviarà el setembre de 2025 i per què importa

Amb la fi del pic d'estiu, el setembre de 2025 reduirà la demanda i millorarà l'experiència. Ideal si vols esperar uns dies fins que acabi l'agost. Les temperatures baixen lleugerament i el mar conserva una calidesa acceptable diversos dies. En certs períodes, els horaris d'autobusos ajusten freqüències; revisa el calendari local la vigília.

Algunes cales properes tanquen serveis de temporada entre setmana, tot i que segueixen accessibles a peu. Preveu aigua i protecció solar, perquè l'ombra no cobreix tots els trams. Si bufa tramuntana, evita cornises exposades i prioritza badies resguardades.

Defineix dues franges i confirma horaris la vigília per evitar sorpreses. Mantén un ull al calendari local i torna a aquest pla quan concretis dates; el litoral de Catalunya es gaudeix millor amb decisions simples i dades fresques.

➡️ Societat