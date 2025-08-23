El secreto mejor guardado de Palamós: una cala virgen con acceso para todos

El aroma de los pinos se mezcla con la brisa salada del mar. El sendero, corto y amable, anticipa el sonido suave de las olas. Este rincón de la Costa Brava ofrece una experiencia cada vez más difícil de encontrar: la belleza natural sin renunciar a un acceso cómodo. Es un refugio perfecto para quienes buscan desconectar sin complicaciones. Un lugar que conserva la esencia mediterránea en estado puro.

El equilibrio perfecto en la costa de Catalunya

Encontrar una playa virgen en el litoral del Baix Empordà puede parecer una misión imposible durante el verano. Muchas calas espectaculares exigen largas caminatas o accesos complicados. Sin embargo, este enclave cercano a Palamós rompe esa norma. Ofrece un equilibrio extraordinario entre un entorno protegido y una comodidad que lo hace accesible para un público amplio, incluyendo familias con niños. Es la prueba de que la preservación del paisaje no está reñida con el disfrute.

Este tesoro escondido es la Cala de Castell. Se trata de una de las pocas playas de esta extensión sin edificios a la vista, protegida por un pinar frondoso. Su arena dorada y la suave pendiente de entrada al mar la convierten en un destino seguro y placentero.

| Tripadvisor

A diferencia de otros parajes remotos, aquí se puede llegar sin esfuerzo tras dejar el coche en un aparcamiento habilitado, situado a pocos minutos a pie por un camino llano.

Organizar la visita: parking y alrededores

Llegar a Cala de Castell es sencillo. El acceso principal se realiza a través de un desvío señalizado desde la carretera C-31. El parking es de pago durante la temporada alta, una medida que ayuda a regular el flujo de visitantes y a mantener el entorno. Conviene llegar temprano, especialmente durante los fines de semana de julio y agosto, para asegurar una plaza. Desde allí, un paseo de apenas 300 metros conduce directamente a la arena.

Pero la visita no termina en la orilla. Quienes se preguntan ¿qué se puede hacer cerca de Cala Castell? Encontrarán varias opciones fascinantes.

| Getty Images de j-wildman

En el extremo norte de la playa se alza el Poblat Ibèric de Castell, un asentamiento del siglo VI a.C. con vistas impresionantes. Además, el famoso Camí de Ronda cruza la playa, invitando a explorar calas vecinas como la pintoresca Cala s'Alguer.

Consejos para un día ideal

La experiencia en Cala de Castell cambia notablemente según la época del año. Durante el verano, cuenta con servicios básicos como un puesto de socorrismo y un pequeño chiringuito. La afluencia es alta, por lo que las primeras horas de la mañana o el final de la tarde son los momentos más tranquilos.

En cambio, los meses de junio y septiembre ofrecen el mejor equilibrio. El agua mantiene una temperatura agradable y la demanda de espacio es mucho menor.

Visitarla fuera de la temporada estival es sumergirse en una paz absoluta. Es el momento perfecto para disfrutar del paisaje con calma y realizar las rutas de senderismo cercanas. La ausencia de servicios se compensa con una sensación de exclusividad y conexión directa con la naturaleza. Planificar la visita según estas variables garantiza una jornada memorable en uno de los parajes más especiales de Catalunya.