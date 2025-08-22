Alfonso Muñoz, treballador de la Seguretat Social, avisa: «Quan faci 65 anys...»

Alfonso Muñoz, treballador de la Seguretat Social, ha compartit un avís que ha cridat l'atenció de molts. I és que s'ha pronunciat sobre un tema que preocupa molts treballadors. Amb la seva intervenció, ha posat de manifest la importància d'estar ben informat abans de fer el pas cap a la jubilació.
El seu consell ressona especialment entre aquells que ja estan pensant en la seva retirada i no volen sorpreses. Muñoz, amb anys d'experiència a la Seguretat Social, sap que un mal tràmit pot complicar el procés. Per això, ha decidit compartir el seu coneixement per evitar inconvenients.
L'alternativa laboral que molts consideren
Si bé no sempre és fàcil, existeix una via legal que permet continuar treballant amb menys càrrega horària mentre es cobra part de la pensió. Aquesta fórmula és coneguda com a jubilació parcial. S'ha convertit en una opció cada cop més valorada per aquells que volen una transició més suau cap a la retirada.
3 consejos sobre Jubilación Parcial
Tanmateix, com passa amb molts processos administratius, no està exempta de complicacions. Per això, Alfonso, amb experiència a la Seguretat Social, va decidir compartir detalls pràctics per guiar altres persones des del seu propi canal informatiu.
Per explicar millor com funciona, va recórrer al cas real d'un amic. Aquesta persona, empleada al sector industrial, va voler acollir-se a la modalitat a través de la seva empresa, que va sol·licitar un informe.
Errors comuns i com evitar-los
L'empleat va rebre un document amb informació clau, però no va saber com interpretar-lo ni quins passos seguir. Entre les dades més rellevants figuraven la data d'emissió, els requisits legals i el càlcul de la pensió que rebria parcialment.
En aquest cas concret, es va acordar una reducció del 80 % de la jornada. Això significa que el treballador només manté un 20 % del seu horari, cobrant aquesta part de l'empresa i la resta directament de l'INSS.
El problema va ser el temps de resposta. L'empresa va sol·licitar l'informe al març, però no va obtenir resposta fins al juliol. Aquesta demora va impedir implementar els canvis a temps, deixant el treballador sense la reducció de jornada ni contracte de relleu.
Tres passos per no perdre drets
Alfonso Muñoz va ser clar a l'hora d'explicar quins passos seguir en situacions similars. Primer, el treballador ha de lliurar el document a l'empresa perquè s'iniciï la reducció de jornada de manera immediata. Segon, ha de demanar cita a la Seguretat Social per formalitzar la sol·licitud de la jubilació.
El tercer punt és fonamental: "Està cobrant és una jubilació parcial i quan compleixi els 65 anys, ha de sol·licitar la seva jubilació ordinària". Això és important perquè, en arribar als 65 anys, el treballador ha de sol·licitar novament la jubilació per rebre el 100 % de la pensió completa, no només una part.