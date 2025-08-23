Adeu Gillette: Mercadona té una màquina d’afaitar molt millor a preu de saldos

Mercadona ha sabut guanyar-se la confiança de milions de consumidors gràcies a un catàleg en constant evolució. Les seves propostes combinen innovació, qualitat i preus ajustats. A més, les seves ofertes es diversifiquen i estan dirigides a tothom.
Gillette, durant anys, ha estat una referència en l’afaitat de generacions. Tanmateix, Mercadona aposta ara per una alternativa que desperta interès immediat. La qualitat és igual a la de la tradicional i reconeguda màquina d’afaitar, però el preu és molt baix.
Mercadona ha dissenyat la màquina d’afaitar per a un afaitat perfecte
La màquina d’afaitar Flection de Mercadona està creada per a qui cerca un tall precís, sense molèsties i a un preu molt baix, 6,95 euros. La seva forma ergonòmica s’adapta còmodament a la mà de l’usuari. Compta amb un sistema de fulles d’alt rendiment que ofereix un resultat impecable.
Gràcies a la “tecnologia de moviment 3D” s’adapta als contorns del rostre amb facilitat. L’experiència és més suau perquè incorpora una “banda lubricant” que redueix la fricció a la pell. Així es minimitzen les irritacions fins i tot en els rostres més sensibles.
Innovació que es nota en cada detall
El disseny inclou fulles fines que aconsegueixen un afaitat curós i segur. La “tira de protecció” estira la pell per aconseguir un acabat uniforme en cada passada. Disposa d’un retallador de precisió que facilita el perfilat de barba, bigoti o patilles.
Amb el retallador es poden treballar les zones més difícils sense esforç ni incomoditat. A més, les seves fulles estan separades perquè la neteja sigui senzilla i ràpida. Això afavoreix la higiene i allarga la vida útil de la màquina d’afaitar.
Recanvis exclusius de Mercadona per a un resultat constant
El mànec d’aquesta màquina d’afaitar és compatible únicament amb els recanvis Flection System de Mercadona. Aquesta compatibilitat assegura un rendiment estable i de qualitat. Cada recanvi està dissenyat per mantenir la mateixa sensació de frescor i suavitat en cada ús.
L’experiència amb la màquina d’afaitar i els seus recanvis es manté al nivell més alt. Mercadona aposta així per oferir un producte complet i durador, ideal per a qui cerca una alternativa pràctica a les marques de sempre.
Una rutina de cura masculina més completa
Mercadona aconsella acompanyar l’ús d’aquesta màquina d’afaitar amb els seus productes d’afaitat. Escumes i gels específics faciliten el lliscament i protegeixen la pell. També disposa d’after-shave que aporten frescor i alleujament després de l’afaitat.
Tots els productes estan pensats per aconseguir una rutina de cura eficaç i agradable. Amb aquesta proposta, Mercadona reforça el seu compromís amb els consumidors que valoren qualitat i preu. Una alternativa que ja està marcant la diferència davant Gillette.