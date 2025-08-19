Logo xcatalunya.cat
Un home amb ulleres i barba parla mentre gesticula amb les mans, i al seu costat hi ha un gràfic de barres descendent amb una fletxa vermella apuntant cap avall.
Santiago Niño Becerra es mostra pessimista pel que fa al futur del mercat immobiliari | XCatalunya, Tartila, Santiago Niño Becerra
Societat

Santiago Niño Becerra torna a alertar sobre l'habitatge: 'La realitat...'

L'economista no es mostra optimista sobre el futur de l'habitatge a Espanya

Joan Grimal
per Joan Grimal

L'economista Santiago Niño Becerra ha llançat un missatge preocupant sobre l'habitatge. Segons ell, els joves necessiten destinar més del 90% dels seus ingressos al lloguer. Una xifra insostenible que reflecteix la gravetat del mercat immobiliari actual a Espanya.

L'herència de l'habitatge de protecció oficial

Niño Becerra va recordar que entre 1955 i 1980 es va construir molt habitatge protegit. Tanmateix, la majoria estava destinada a la venda i no al lloguer. A més, els períodes de protecció eren “brevíssims”, de només deu o quinze anys.

Això va provocar que aquests habitatges quedessin aviat al mercat lliure. L'economista sosté que, si s'haguessin orientat al lloguer protegit, la situació seria diferent.Proposa que els habitatges públics tinguin períodes de protecció de 99 anys.

Home amb ulleres i barba gesticulant amb una sirena d’alerta vermella dibuixada sobre la imatge
Santiago Niño Becerra adverteix sobre el futur de les pensions | XCatalunya, redes

Una oportunitat perduda durant dècades

“Si s'hagués continuat construint habitatge públic en règim de lloguer, el gran problema actual no existiria”, va afirmar.  El seu diagnòstic apunta directament a la manca de visió dels governs. L'habitatge públic va quedar relegat a un paper testimonial.

Mentrestant, el mercat privat es va consolidar com l'únic motor del sector. Això ha derivat en un escenari on els preus es disparen sense control.  Els joves són els més perjudicats, atrapats entre lloguers impossibles i hipoteques inabastables.

Home de cabells canosos i ulleres amb expressió seriosa, al fons un gràfic d’una casa en flames i un emoji de cara nerviosa
Santiago Niño Becerra es mostra pessimista sobre el futur del mercat immobiliari | XCatalunya, Anastasiia Nurullina, Santiago Niño Becerra, Grafinka

L'economia espanyola, marcada per la incertesa

Niño Becerra no només va parlar d'habitatge, també de la situació econòmica. Va recordar que la inflació i la pujada dels aliments erosionen la capacitat adquisitiva. Les hipoteques encarides i els conflictes socials agreugen la sensació d'inestabilitat.

En aquest context, accedir a un pis es converteix en una missió impossible. Les famílies han de prioritzar despeses bàsiques, deixant poc marge per estalviar.  I qui aconsegueix llogar, destina gairebé tot el seu sou a pagar l'habitatge.

El sector immobiliari espanyol viu una bombolla de preus que sembla no frenar. Els lloguers a ciutats com Barcelona o Madrid arriben a màxims històrics. Fins i tot a ciutats mitjanes, trobar pis s'ha tornat una odissea. Els experts coincideixen que la manca d'oferta pública és clau. 

Una generació sense accés a la propietat

Entre sous precaris i inestabilitat laboral, la compra es converteix en una quimera. Davant d'això, l'opció més habitual és el lloguer. Però com assenyala Niño Becerra, aquest camí també resulta insostenible. “La realitat és dura”, repeteix en les seves intervencions, subratllant la magnitud de la crisi.

Per a l'economista, la solució requereix valentia i mesures estructurals. Recuperar la construcció d'habitatge públic de lloguer és imprescindible. I a més, blindar aquesta oferta amb períodes de protecció llargs, de gairebé un segle. Només així es podrà garantir que l'habitatge compleixi la seva funció social. 

Un avís que no s'hauria d'ignorar

Les paraules de Santiago Niño Becerra han generat debat a les xarxes socials. Molts coincideixen que els seus advertiments són realistes i necessaris. Altres l'acusen de catastrofista, tot i que les dades semblen donar-li la raó.  El cert és que el seu diagnòstic connecta amb el que viu el carrer. 

