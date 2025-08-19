He trobat al Mercadona el menjar més fàcil de fer i és boníssim: 2,20 euros

Cada vegada més persones busquen opcions ràpides i saboroses per resoldre un àpat sense perdre temps a la cuina. La tendència cap al que és pràctic ha fet que molts supermercats ampliïn la seva oferta. Mercadona, sempre atenta al que demanen els seus clients, ha aconseguit sorprendre amb un àpat que combina simplicitat i sabor.
La facilitat de preparació i la relació qualitat-preu s'han convertit en característiques essencials per als compradors. El ritme de vida actual obliga a solucions que siguin eficaces, ràpides i, també, barates. I en aquest cas, es tracta d'una proposta que ja està guanyant seguidors per la seva versatilitat.
L'àpat fàcil de Mercadona: flautes més fàcils de preparar
El supermercat valencià ha incorporat una preparació que resol tant dinars com sopars en minuts. Es tracta de les seves conegudes flautes, disponibles en un format bipack per només 2,20 euros. Llestes per cuinar, han aconseguit posicionar-se com una de les opcions preferides dins del menjar ràpid casolà.
Aquestes flautes estan elaborades amb truites de blat i inclouen dues varietats irresistibles: pollastre amb formatge o bacon amb formatge. La seva textura cremosa i el gust del farcit conquereixen des del primer mos. A més, el formatge fos aconsegueix un efecte gratinat que realça encara més l'experiència.
Mercadona ha introduït millores a la seva recepta per garantir més qualitat. En la versió de pollastre, ara s'utilitza carn rostida en lloc de pit cuit, aconseguint un gust més intens. En la de bacon, la selecció de formatges permet un fos perfecte i una sensació cremosa única.
Tres formes de gaudir del millor àpat a l'instant
Un dels avantatges més destacats d'aquestes flautes és la seva versatilitat a la cuina. Es poden preparar a la sandvitxera, fregidora d'aire o al forn, sense necessitat d'afegir oli. Així, es converteixen en una opció pràctica i també més lleugera.
A la sandvitxera, n'hi ha prou amb escalfar-les set minuts per obtenir una textura cruixent. A la fregidora d'aire, es cuinen a 200 °C en només set minuts amb un acabat daurat. I si prefereixes el forn, dotze minuts són suficients per gaudir d'un plat complet i saborós.
Per només 2,20 euros, aquest producte és una solució recurrent per a qui busca gust sense complicacions. Mercadona, una vegada més, ofereix propostes adaptades a les necessitats del dia a dia. Una alternativa ideal que conquereix tant per la seva comoditat com pel seu gust inconfusible.