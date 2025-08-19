Divendres arriba a Lidl l’eina ideal per als 'manetes' de casa: barata i útil

Lidl s'ha guanyat un lloc a moltes llars i això no només per la seva alimentació, sinó també per la seva secció de 'bazar'. Cada setmana, la cadena sorprèn amb productes pensats per facilitar les tasques diàries. Eines, petits electrodomèstics o accessoris es converteixen en imprescindibles gràcies a la seva qualitat i preu competitiu, a només 24,99 euros.
L'interès pel bricolatge i el manteniment de la llar ha crescut en els últims anys. Més persones cerquen solucions pràctiques per cuidar el seu jardí, reparar detalls o millorar la seva llar. I aquest divendres, Lidl llança una eina pensada per a qui gaudeix d'aquests treballs sense complicar-se.
Lidl porta el més esperat: tallatanques elèctric, potent i lleuger
La novetat estrella d'aquesta setmana és un tallatanques elèctric de 450 watts, equipat amb un engranatge metàl·lic per a una major durabilitat. El seu disseny combina potència i lleugeresa, cosa que permet treballar còmodament durant més temps. A més, inclou un sistema de protecció contra cops a la fulla i un orifici per penjar, facilitant-ne l'emmagatzematge.
Aquest model està pensat per tallar branques de fins a 1,2 centímetres de diàmetre, amb una longitud de tall aproximada de 46 centímetres. La seva fulla, d'acer resistent, arriba a una longitud total de 50 cm amb una distància d'1,6 cm entre dents. Aquestes característiques el converteixen en una eina pràctica per a tanques mitjanes i petites.
Un dels seus punts forts és la seguretat. El tallatanques compta amb interruptor de dues mans i sistema de fre elèctric, garantint un major control en tot moment. A més, porta una funda protectora estable per a la fulla, cosa que en prolonga la vida útil i evita accidents durant l'emmagatzematge.
Una eina pràctica de Lidl a l'abast de tothom
El tallatanques destaca també pel seu pes reduït, tot just 2,18 quilos, cosa que assegura bon equilibri i maniobrabilitat. Això el fa ideal tant per a qui ja té experiència com per als que s'inicien en la cura del jardí. La seva estructura de plàstic resistent i fulla d'acer equilibren durabilitat i facilitat d'ús.
La comoditat es completa amb un alleujament de tensió al cable integrat, pensat per evitar estrebades o desconnexions accidentals. Amb una velocitat de ralentí de 1.700 per minut, assegura una feina ràpida i eficient en tota mena de tanques.
El tallatanques ja es troba disponible per a compres en línia, però, des de divendres 22 estarà disponible a botiga física. Una eina que promet convertir-se en l'aliat perfecte per a qui gaudeix del bricolatge casolà i cerca qualitat per menys de 25 euros.