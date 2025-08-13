Sam's Club té una nova beguda per a la tornada a l'escola i és millor que la de Costco

La temporada de tornada a classe no només es viu a les aules o a les botigues de material escolar. Cada any, les grans cadenes busquen captar les famílies amb productes que facin més fàcil i agradable aquesta etapa. Entre motxilles, quaderns i snacks, les begudes també tenen el seu espai a les compres escolars. Aquest mes, una proposta en particular ha cridat l'atenció de pares i estudiants.
Agost sempre ha estat un mes estratègic per a les grans superfícies. La calor encara apreta, les rutines es reactiven i les compres s'intensifiquen. En aquest context, Sam’s Club aposta per un producte diferent de l'habitual. S'afegeix així a la tendència de les begudes funcionals, que no només refresquen, sinó que també aporten beneficis per a la salut.
Sam's Club té nova beguda
Es tracta de Poppi Prebiotic Soda “Punch Pop”, una soda de ponx de fruites que incorpora prebiòtics, vinagre de sidra de poma i un baix contingut de sucre. Cada paquet inclou 15 llaunes de 355 ml, perfectes per repartir durant la setmana escolar o per tenir a mà a casa. Amb només 5 grams de sucre per unitat, Poppi es presenta com una alternativa lleugera davant dels refrescos convencionals, sense perdre el toc divertit del gust afruitat.
L'interès per aquest llançament no és casualitat. En els darrers anys, les begudes funcionals han guanyat terreny entre els consumidors que busquen opcions que cuidin la digestió, enforteixin el sistema immunitari o aportin energia sense excessos calòrics. Sam’s Club ha entès bé aquesta tendència. Amb Poppi, ofereix innovació, un preu competitiu i l'exclusivitat d'estar disponible només a l'agost.
Una de les característiques més cridaneres d'aquest llançament és la seva clara diferenciació davant de la competència, especialment Costco. La cadena rival ha optat per begudes més tradicionals aquesta temporada. Sam’s Club, en canvi, s'arrisca amb un refresc que sacia la set i s'ajusta a hàbits de consum més conscients. A això s'afegeix una oferta promocional que, fins al 17 d'agost, rebaixa en dos dòlars el preu per paquet, reforçant el seu atractiu.
Les xarxes socials no han trigat a reaccionar. Pares de família i joves usuaris han compartit fotos i comentaris destacant el gust refrescant, la versatilitat per acompanyar àpats i el fet que sigui vegana i sense gluten. Per a molts, representa la combinació ideal entre plaer i cura personal, quelcom que valoren especialment enmig de rutines escolars intenses.
Tot i que la disponibilitat és limitada a l'agost, l'impacte inicial suggereix que Sam’s Club podria considerar incorporar-la de manera més regular al seu catàleg. Per ara, l'estratègia és clara. Busquen oferir un producte de temporada que generi curiositat, reforci la imatge innovadora de la marca i marqui una diferència davant de la competència.
Aquest agost, entre llistes de material i ajustos d'horari, Sam’s Club ha afegit un ingredient inesperat a la tornada a classe: una llauna de gust, frescor i salut a cada mà.