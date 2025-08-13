Sam's Club tiene una nueva bebida para la vuelta al cole y es mejor que en Costco

La temporada de regreso a clases no solo se vive en las aulas o en las tiendas de útiles escolares. Cada año, las grandes cadenas buscan captar a las familias con productos que hagan más fácil y agradable esta etapa. Entre mochilas, cuadernos y snacks, las bebidas también tienen su espacio en las compras escolares. Este mes, una propuesta en particular ha llamado la atención de padres y estudiantes.

Agosto siempre ha sido un mes estratégico para las grandes superficies. El calor todavía aprieta, las rutinas se reactivan y las compras se intensifican. En este contexto, Sam’s Club apuesta por un producto diferente a lo habitual. Se suma así a la tendencia de las bebidas funcionales, que no solo refrescan, sino que también aportan beneficios para la salud.

| Walmart

Sam's Club tiene nueva bebida

Se trata de Poppi Prebiotic Soda “Punch Pop”, una soda de ponche de frutas que incorpora prebióticos, vinagre de sidra de manzana y un bajo contenido de azúcar. Cada paquete incluye 15 latas de 355 ml, perfectas para repartir en la semana escolar o para tener a mano en casa. Con apenas 5 gramos de azúcar por unidad, Poppi se presenta como una alternativa ligera frente a los refrescos convencionales, sin perder el toque divertido del sabor frutal.

El interés por este lanzamiento no es casualidad. En los últimos años, las bebidas funcionales han ganado terreno entre los consumidores que buscan opciones que cuiden la digestión, fortalezcan el sistema inmune o aporten energía sin excesos calóricos. Sam’s Club ha entendido bien esta tendencia. Con Poppi, ofrece innovación, un precio competitivo y la exclusividad de estar disponible solo en agosto.

Una de las características más llamativas de este lanzamiento es su clara diferenciación frente a la competencia, especialmente Costco. La cadena rival ha optado por bebidas más tradicionales esta temporada. Sam’s Club, en cambio, se arriesga con un refresco que sacia la sed y se ajusta a hábitos de consumo más conscientes. A esto se suma una oferta promocional que, hasta el 17 de agosto, rebaja en dos dólares el precio por paquete, reforzando su atractivo.

Las redes sociales no han tardado en reaccionar. Padres de familia y jóvenes usuarios han compartido fotos y comentarios destacando el sabor refrescante, la versatilidad para acompañar comidas y el hecho de que sea vegana y sin gluten. Para muchos, representa la combinación ideal entre placer y cuidado personal, algo que valoran especialmente en medio de rutinas escolares intensas.

Aunque la disponibilidad es limitada a agosto, el impacto inicial sugiere que Sam’s Club podría considerar incorporarla de forma más regular en su catálogo. Por ahora, la estrategia es clara. Buscan ofrecer un producto de temporada que genere curiosidad, refuerce la imagen innovadora de la marca y marque una diferencia frente a la competencia.

Este agosto, entre listas de útiles y ajustes de horario, Sam’s Club ha añadido un ingrediente inesperado al regreso a clases: una lata de sabor, frescura y salud en cada mano.